Officiellt: Degerlund lämnar Bajen - klar för spel i superettan

Marcus Degerlund anslöt redan under 2016 till Bajen från Västerås SK för spel med Stockholmsklubbens U19-lag, men tog sig sedan upp till A-laget och gjorde under 2017 debut i allsvenskan. Under senaste åren har det dock blivit knapp speltid och i stället utlåningar till IFK Göteborg och samarbetsklubben IK Frej.

Nu står det klart att 21-åringen lämnar Bajen permanent för spel med Jönköpings Södra i superettan. Han har skrivit på ett avtal över tre år.

- Vi känner att det är dags för Marcus att söka sig vidare. Det råder hård konkurrens på hans position, och Marcus är i behov av regelbunden speltid. I och med att Anders Brännström är tränare i Jönköping, som vi känner väl, vet vi att Marcus är i goda händer, och vi önskar honom lycka till, säger Hammarbys sportchef Jesper Jansson i en kommentar på föreningens hemsida.

Degerlund gjorde totalt 23 matcher med Bajen i allsvenskan, varav ett framträdande under förra säsongen, då han främst var utlånad till Frej då, samtidigt som han under sommaren åkte på sin fjärde hjärnskakning under träning och därmed missade resten av säsongen.

- Det är klart att man helst hade varit ute på planen och spelat, men samtidigt får man helt enkelt acceptera att det är bättre att vila när man är skadad i stället för att stressa tillbaka och göra det värre. Då får man ta det lugnt och respektera det. Man får lyssna på kroppen när den säger ifrån, sa han tidigare i år till Fotbollskanalen om hjärnskakningen.