Officiellt: Hammarby bryter med floppvärvning: "Hamnade i svår sits"

Efter att ha värvats in till klubben inför förra säsongen men ännu inte hittat rätt har Hammarby nu gått med på att bryta Gershon Koffies avtal.

- Vi vill rikta ett stort tack till Gershon för den här tiden. Han hamnade i en svår sits här, men har hela tiden uppträtt med hundraprocentig professionalitet, och det ska han ha all heder för. Vi önskar honom stort lycka till i hans fortsatta fotbollskarriär, säger sportchefen Jesper Jansson till Hammarbys hemsida.

Koffie säger själv:

- Jag har diskuterat min situation med Hammarby och det var jag som föreslog den här lösningen. Det är med ömsesidig respekt vi går skilda vägar, och jag önskar det bästa för Hammarby. Hoppas att laget håller i sin serieledning och vinner ligan.

Ghananen köptes till Bajen från MLS-laget New England Revolution av dåvarande sportchefen Mats Jingblad - utan att dåvarande tränaren Jakob Michelsen sett Koffie i aktion. Michelsen satsade inte på mittfältaren under våren och i maj lånades spelaren tillbaka till just New England.

Koffie återvände till Stockholm inför den här säsongen, men inte heller under nuvarande tränaren Stefan Billborn har 26-åringen fått särskilt mycket speltid. Han har bland annat dragits med en del skadeproblem.

I mitten av mars sa sportchefen Jesper Jansson följande till Fotbollskanalen om Koffies situation:

- Tyvärr är det så att förra året när man tog in Gershon så hanterades det lite olyckligt. Man gjorde en utvärdering allt för snabbt. Han har varit oerhört professionell under hela tiden i Hammarby, men kommer man in fel är det inte lätt. Vi som klubb måste lära oss av den situationen, att man inte kan köra utvärderingar på spelare så pass fort.