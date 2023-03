Officiellt: Hammarby värvar Kralj

Hammarby IF fortsätter att förstärka truppen inför allsvenskan. Under torsdagen står det klart att ytterbacken Anton Kralj, 24, är Stockholmsklubbens sjunde nyförvärv i vinter - och han ansluter närmast från Degerfors IF. Parterna har kommit överens om ett korttidskontrakt fram till i sommar med en option om förlängning med ett och ett halvt år.

Kralj hade Bajens tränare Marti Cifuentes som tränare i norska Sandefjord - och återförenas därmed nu med spanjoren.

- Det känns väldigt bra att komma hit och jag är väldigt taggad. Jag tränade under Marti i Sandefjord och vi har pratat en hel del genom åren. Han tror på mig som fotbollsspelare och jag tilltalas mycket av hans sätt att spela fotboll. Det är en fotboll jag också står för, med mycket boll inom laget, säger Kralj på klubbens hemsida.

- Hammarby är en av landets största klubbar med de bästa supportrarna och jag ser fram emot att gå ut på Tele2 med supportrarna i ryggen. Som spelare gillar jag att ha mycket boll och lösa trånga situationer på planen. Jag vet att mitt sätt att spela fotboll passar väl in i Martís, fortsätter han.

Hammarbys sportchef Jesper Jansson:

- Anton är en fri spelare som Marti haft tidigare, en tekniskt begåvad spelskicklig vänsterback som vi fått en möjlighet att titta på i vår miljö. Kontrakt är skrivet fram till sommaren men innehåller en option om ett och ett halvt års förlängning, säger Jansson på klubbens hemsida och fortsätter:

- Det beror dels på fjolårets skadehistorik, och dels är det för att vi vill följa utvecklingen hos våra yngre förmågor på den positionen, Markus Karlsson och Noah John som kan fortsätta att matchas i HTFF. Att vi även får in Anton innebär att vi har en väldigt bred trupp och bra konkurrens på alla positioner.

Kralj kom till "Degen" inför 2021 och stod under den gångna säsongen för 13 framträdanden i allsvenskan. Han har även en bakgrund med spel i norska Sandefjord, Gefle IF och Malmö FF.