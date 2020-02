Officiellt: Mittfältare presenterad av Djurgården - i paus: "Ser fram emot att nå CL"

STOCKHOLM. Nu är Emmanuel Banda klar för Djurgården. Mittfältaren presenterades av klubben i pausen mot Dalkurd under lördagen. - Laget och fansen är elektriska, säger Banda.

Den zambiske mittfältaren Emmanuel Banda har varit aktuell för Djurgården den senaste tiden. Klubben har haft koll på 22-åringen i flera år och han följde med på träningslägret i Sydafrika nyligen.

Banda har brutit sitt avtal med belgiska KV Oostende och under lördagen presenterades han av Djurgården. I pausen av cupmatchen mot Dalkurd.

- Det här är en klubb med en fin historia och det är ett lag med ambitioner, säger Banda.

Ett kontrakt som löper över 2022 är påskrivet.

- Jag ser mest fram emot att spela Champions League-kval i år och att gå till gruppspel med det här laget.

Djurgårdens sportchef Bosse Andersson om nyförvärvet:

- Vi har en ganska god kunskap om spelaren. Han har varit i Portugal och gick innan mästerskapet till Oostende i Belgien. Han hade en ganska bra första säsong, men sedan blev det ett ägarbyte i klubben och då var han i Frankrike under förra året. Vi har haft en dialog och nu blev det möjligt, säger Andersson till C More och fortsätter:

- Han var nere med oss i Kapstaden på träningsläger och han visade att han är en väldigt skicklig och god fotbollsspelare. Vi kan erbjuda en bra miljö och med en utbildad fotbollsspelare och lite kärlek kan det här bli bra.

Mittfältaren har fyra A-landskamper för Zambia på meritlistan.