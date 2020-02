Officiellt: Mjällby med sillyknall - Batanero klar

Efter Gif Sundsvalls nedflyttning till superettan gick klubben och mittfältaren David Batanero skilda vägar. Länge såg spanjoren ut att lämna Sverige. Men nu är en oväntad flytt klar för den tidigare AIK- och IFK Göteborg-ryktade 31-åringen.

Batanero har nämligen presenterats av den allsvenska nykomlingen Mjällby AIF. Därmed går hans vilja om att få vara kvar i Sverige igenom. Ett kontrakt över 2020 är påskrivet och spanjoren börjar träna med Blekinge-klubben på torsdag, skriver föreningen på sin hemsida.

- Det här känns fantastiskt. Vi har många bra spelare i vår trupp och nu förstärker vi med ytterligare en bra spelare. Det är klart att han profilmässigt sticker ut. Han har ju spelat flera år i allsvenskan tidigare och gjort det förbaskat bra. Många av våra spelare har ju inte spelat i allsvenskan, säger ordföranden Magnus Emeus till Fotbollskanalen.

När förstod ni att den här värvningen var möjlig att göra?

- Det har känts lovande ett tag. Det har dykt upp lite olika grejer och ibland har vi kanske känt att det inte skulle bli någonting men vi har försökt lösa punkt efter punkt som ingår i ett avtal och innan började det kännas riktigt förhoppningsfullt. Men kontakten har varit där i några veckor.

- När hans namn dök upp blev så klart tränarna intresserade. Vi tänkte: "Är det möjligt?". För vi trodde kanske inte att det var möjligt från början. Men det var det. Självklart är vi glada över att kunna bjuda våra supportrar på en sådan här typ av prestigevärvning. För jag har ju läst att ni i pressen har slagit upp det här ganska mycket. Ni har skrivit om "skrällvärvning" och så vidare. Det har ju varit: "Hur kan Mjällby lyckas med det här?". Och det är väl bra. Det är bra publicitet för klubben.

Rörande de ekonomiska bitarna kring övergången säger ordföranden:

- Vi har lagt en budget innan säsongen började och vi håller oss till den.

Tidigare har hans agent Carlos Abad uppgett för Fotbollskanalen att Batanero haft erbjudanden från Polen, Grekland och Indien.

Batanero spelade för Gif Sundsvall mellan 2017 och 2019. Där noterades han för sju mål och 15 assist på 69 matcher. Innan han anlände till Sverige hade han enbart spelat i spanska klubbar.

Sedan tidigare har Mjällby förstärkt med Mamudo Moro (fw, Helsingborgs IF), Jasin Khayat (b, Norrby IF), Noel Törnqvist (mv, IS Halmia), Eric Björkander (b, Gif Sundsvall), Marko Johansson (mv, Malmö FF, lån), Besard Sabovic (mf, Djurgården) och Jacob Bergström (fw, Mjöndalen). Dessutom har backen Max Watson hämtats in permanent från Jönköpings Södra, som han var inlånad ifrån i fjol.