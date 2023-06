Officiellt: Otto Rosengren klar för Malmö FF

LÄS MER: Här är Rosengrens styrkor - och svagheter: "Ingen smickrande bild"

Malmö FF och Mjällby har förhandlat ett tag och nu är affären klar.

Mittfältaren Otto Rosengren, 20, byter Listerlandet mot Skåne och enligt Aftonbladet handlar det om en rekorddeal. Tidningen har uppgett att prislappen landar på över 15 miljoner kronor, vilket gör affären till den dyraste någonsin mellan två allsvenska klubbar. Övergångssumman kan även stiga ytterligare, då Mjällby både har bonusar och en vidareförsäljningsklausul inskriven i avtalet, enligt Aftonbladet.

Rosengrens kontrakt med Malmö FF sträcker sig över fyra och ett halvt år.

- Malmö FF är en internationell klubb som är bra på att utveckla unga spelare. Supportrarna bjuder alltid på bra stämning, oavsett om det är hemmamatch eller bortamatch och det ska bli häftigt att spela med dem i ryggen. Jag kommer bidra med stabilitet på mittfältet och visa att jag kan öppna upp ytor för mina lagkamrater. Jag kommer jobba hårt och ser verkligen fram emot att spela för Malmö FF, säger Rosengren på MFF:s hemsida.

På Mjällbys hemsida tackar han vidare för sin tid i klubben.

- Älskade Mjällby AIF. Sen jag har varit liten har Mjällby varit klubben som jag följt allra mest. Mitt mål sen jag kom till akademin var alltid att komma upp till A-laget och det har varit en dröm att kliva ut på Strandvallen i den gulsvarta tröjan och representera Mjällby, säger han och fortsätter:

- Jag vill tacka alla människor i föreningens organisation, ni betyder otroligt mycket. Fortsätt att skapa den familjära stämningen som finns kring Strandvallen. Vill även tacka alla de spelare som jag lirat med. Sist men inte minst vill jag tacka alla supportrar som alltid stöttar laget oavsett hur det går. Du gaar alri säl!

MFF:s sportchef Daniel Andersson:

- I tuff konkurrens har vi knutit till oss en väldigt spännande spelare. Vi har följt Otto noga under hela hans resa genom ungdomsåren och det känns som att timingen är perfekt för att få in honom i vår förening. Vi är övertygade om att det här är helt rätt steg för Otto i hans utveckling. Med sin attityd och talang kommer han hjälpa oss vinna fotbollsmatcher.

Mjällbys sportchef Hasse Larsson har tidigare berättat för Fotbollskanalen att det krävdes minst 15 miljoner kronor för att köpa loss U21-landslagsmannen.

Mjällbys ordförande Magnus Emeus är glad över Rosengrens resa i Mjällby.

- Försäljningen av Otto Rosengren är egentligen ett skolexempel på hur Mjällby AIF vill och måste arbeta för att över tid kunna tillhöra svensk elitfotboll. Det är helt i linje med den beskrivning som finns i vår definierade föreningsidé. Otto är en lokal förmåga som fick sin fotbollsuppfostran i Sölvesborgs Goif under sina ungdomsår. Han anslöt till Mjällby AIF:s akademiverksamhet 2019 och därefter till vår A-trupp med debut i A-laget 2021. Otto har hela tiden tagit stora kliv i sin fotbollsutveckling och har sedan debuten 2021 sakta men säkert tagit en ordinarie plats på vårt centrala mittfält. Parallellt med detta har Otto också tagit plats i U21-landslaget. En fantastisk resa som Otto, Mjällby AIF och Sölvesborgs Goif skall vara mycket stolta över, säger Emeus på Mjällbys hemsida och fortsätter:

- Ovan beskrivna resa har givetvis inte gått obemärkt förbi då flera klubbar har fått upp Otto på sin radar. De som varit tydligast och mest konkreta den senaste tiden har varit Malmö FF. När sedan Otto informerade oss att han väldigt gärna ville gå till Malmö FF kändes det helt naturligt för klubben att försöka hitta en lösning med dem. En egenfostrad spelares egen vilja betyder något extra för Mjällby AIF. Vi lyckades hitta en lösning med Malmö FF som är bra för Mjällby AIF och samtidigt i linje med Ottos önskemål att detta blir ett bra steg för honom i hans fortsatta utveckling som fotbollsspelare.

- Försäljningen av Otto tillsammans med den tidigare försäljningen av Noah Persson gör att resan vi startade för 7–8 år sedan fortsätter att ta nya kliv. En stark ekonomi är basen för all verksamhet, så även för fotbollsklubbar. Vårt fundament blir starkare och starkare och skapar med automatik bättre och bättre förutsättningar att fortsätta att förbättra vår fotbollsverksamhet i Ungdom och Akademi där morgondagens A-lagsspelare måste utvecklas. Samtidigt skapar det möjligheter att både här och nu förstärka den befintliga A-truppen inför resten av säsongen, vilket vi just nu arbetar febrilt med och hoppas nå framgång under sommaren, men också att långsiktigt utveckla vår A-lagsverksamhet.

Rosengren fick sitt genombrott i allsvenskan förra säsongen och har senaste tiden växt ut till att bli en nyckelspelare för Mjällby. Totalt noterades 20-åringen för två mål samt fyra assist på 48 tävlingsmatcher i Maif-tröjan sedan han blev uppflyttad till klubbens A-lag.