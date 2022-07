Officiellt: Rikard Norling lämnar IFK Norrköping

Det var i slutet av 2020 som det blev klart att Rikard Norling ersätter Jens Gustafsson som huvudtränare i IFK Norrköping. 51-åringen ledde Peking till en sjundeplats i allsvenskan förra säsongen, vilket ansågs vara en besvikelse. Och inledningen på årets säsong har inte varit mycket bättre.

Efter 13 omgångar ligger IFK Norrköping på elfte plats i allsvenskan, och laget har fem raka matcher utan seger för tillfället. Ett facit som nu får konsekvenser.

På måndagen blev det officiellt att Rikard Norling och Peking har kommit överens om att gå skilda vägar och omgående avsluta kontraktet gällande tjänsten som huvudtränare.

- Tyvärr har de sportsliga resultaten under säsongen 2021 samt hittills under säsongen 2022 inte motsvarat föreningens målsättningar. Förutom att ta in ytterligare spelare under vårt kommande fönster tror vi att det är en nödvändighet att även byta huvudtränare, säger ordförande Sakarias Mårdh till klubbens hemsida:

- Genom detta hoppas vi att laget och föreningen kan få ny energi och därmed ge sig själv möjligheten att prestera under resten av säsongen.

IFK Norrköping meddelar att arbetet med att rekrytera en ny huvudtränare inleds direkt.