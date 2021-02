Officiellt: Stefanelli återvänder till AIK

AIK värvade Nicolas Stefanelli under sommaren 2017, men sedan lämnade anfallaren klubben i januari 2020 för spel i Club Deportivo Unión La Calera på permanent basis. Stefanelli hade då även varit utlånad till den chilenska klubben under andra halvan av 2019, precis som till den cypriotiska klubben Anorthosis under första halvan av 2019.

Nu återvänder dock anfallaren till AIK igen med ett avtal över 2023. 26-åringen ansluter närmast från Club Deportivo Unión La Calera.

- Smärtan av att skiljas är ingenting jämfört med känslan av glädje över att mötas igen. Jag kände hela tiden att jag någon gång skulle återvända till AIK och i dag börjar vår nya resa, säger Nicolás Stefanelli.

AIK:s sportchef Henrik Jurelius om värvningen:

- Nicolás besitter många av de egenskaperna som vi letat efter för att komplettera vår trupp och jag är väldigt glad att vi fått möjligheten till en andra chans tillsammans. En kärlekshistoria som växte sig stark och som vi nu hoppas kunna utveckla och förädla till ett vackrare framtida avslut än tidigare. Välkommen hem Nico - vamos!

Stefanelli var under 2018 med och tog AIK till SM-guld. Anfallaren kommer att bära tröjnummer 9 på ryggen.