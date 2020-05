ÖFK vill inte svara på frågor om saudiska bolaget: ”Tror inte någon vill uttala sig”

Under tisdagen rapporterade Östersunds-Posten att Mbuzz sport, som har kontor i Förenade Arabemiraten och Saudiarabien samt är en del av det saudiska telekombolaget Mbuzz, gått in med pengar i Östersunds FK. Mbuzz sports vice ordförande är Youssef Abdellaoui, som är pappa till ÖFK:s nyförvärv Bakr Abdellaoui. Mittfältaren har hämtats in mitt under den pågående coronakrisen.

ÖP har uppgett att man tagit del av dokument som styrker uppgifter om att Mbuzz sport stöttat ÖFK ekonomiskt. Tidningen nämner att en faktura på 45 000 kronor skickats.

Men klubben vill inte svara på frågor om hur upplägget med Mbuzz ser ut, hur det kom till eller vem i ÖFK som sköter diskussionerna med bolaget. Till ÖP har klubbens tf vd Stig Eklund sagt att han inte är involverad i ärendet eftersom en dialog mellan parterna förts under ”flera månader” och därmed upprättades innan han blev vd.

Eklund har dock suttit i ÖFK:s bolagsstyrelse sedan i september förra året.

När Fotbollskanalen når Eklund under onsdagen är han fortsatt fåordig om Mbuzz sports engagemang i ÖFK.

- Jag vet bara att det har förts resonemang med dem sedan flera månader tillbaka, men jag har inget datum. Jag har själv inte varit involverad i den biten. Jag har haft lite andra roller i styrelsen, mestadels gentemot lokala sponsorer och jag är även själv en lokal sponsor. Hur den (första kontakten) togs känner jag inte till, säger Eklund.

Vem i ÖFK är det som för diskussioner och har kontakten med Mbuzz sport?

- Vi kan inte kommentera vilka individuella personer som sköter det. Vi har en sponsorgrupp som sköter sponsoravtal, så det är naturligtvis någon därifrån som är involverad i det här. Jag har varit en så kort stund på den här posten och det här är en diskussion som har förts ända sedan i vintras med Mbuzz, så det här är inget nytt som har kommit upp nu.

- Det är en av flera utländska investerare och samarbetspartners som vi jobbar mot och vi hoppas få utfall på flera av dem. Men det här är bara en av flera. De har ett genuint intresse för fotboll och sport, så vi tror att det kan bli en viktig partner för oss. Vi ser att de har varit inne och är inne och samarbetar med andra klubbar, väldigt lyckosamma samarbeten.

Har det här eventuella samarbetet som diskuteras någon koppling till spelaren?

- Jag kan inte svara på det överhuvudtaget, då jag inte har varit involverad i det, men spelaren anser vi är en ung och väldigt lovande spelare, som vi har fått upp ögonen för. Han har inte spelat på högstaliganivå någon gång och det är en av flera unga lovande spelare, till en jämförelsevis låg kostnad, som vi har tagit in.

ÖP uppger att ni skickat en faktura värd 45 000 kronor. Finns det någon motprestation för det? Vad får Mbuzz sport tillbaka?

- Jag kan helt ärligt säga att när Östersunds-Posten frågade mig om det i går hade jag inte en blekaste aning och jag har ännu inte hunnit sätta mig in i det i dag. Det har varit lite andra saker nu på morgonen. Jag kände inte till summan när ÖP tillfrågade mig om den och samma sak gäller nu.

Hur Eklund ser på att göra affärer med bolag från Saudiarabien, som ständigt får kritik för att bryta mot mänskliga rättigheter? Den frågan vill han inte besvara.

- Jag är inte tillräckligt insatt för att veta var de har en bas eller inte har en bas. Jag vet att de finns representerade i fotbollsklubbar lite här och var i Europa och jag är för dåligt insatt i det här ärendet för att kunna svara på en sådan fråga också. Tyvärr.

- Jag kan varken säga bu eller bä om det (Mbuzz, som Mbuzz sport är en del av) är ett saudiskt telekombolag, den kunskapen har jag inte och då kan jag inte heller svara på den frågan.

På frågan om vem i ÖFK som kan uttala sig om klubbens tankar rörande Saudiarabien-kopplingarna svarar Eklund:

- Jag tror inte att det är någon här som vill uttala sig gällande en av våra partners. Det är som sagt en förtroendefråga mellan oss och en av våra partners.

Vem hos er för dialogen med Mbuzz sport och har haft ansvar för dialogen?

- Varken på våra sponsorers sida eller våra sponsorhanterares sida ger vi ut namn. Det är en förtroendedialog mellan sponsorer och personal. Jag kan inte tänka mig att någon lämnar ut namn på sponsorer eller hos oss lokalt som för diskussioner. Det är en förtroendefråga gentemot alla våra sponsorer.

Eklund, som alltså inte säger sig veta hur ÖFK och Mbuzz sport kom i kontakt med varandra, vill inte berätta vem i klubben som kan ge svar på frågor om processen som lett fram till bolagets stöd till klubben.

- Jag kan generellt säga att vi inte lämnar ut någon information som kan röra våra sponsorer och ingång i avtal. Det är en förtroendefråga mellan oss och våra samarbetspartners.

Är det någon i ÖFK som kan uttala sig om varför de här 45 000 kronorna ska komma in?

- Vi kommer inte att kommentera ingångar och samarbetsavtal med våra partners, det är en förtroendefråga mellan oss och våra partners.

Fotbollskanalen har varit i kontakt med Maria Wilén, som fram till nyligen var ordförande i ÖFK:s bolagsstyrelse. Hon vill inte kommentera någonting kring Mbuzz sport och hänvisar alla frågor till nuvarande klubbledning. Fotbollskanalen har även sökt nuvarande ordförande Mathias Rasteby och tidigare vd:n Lennart Ivarsson för en kommentar, men utan framgång.

Vidare har Fotbollskanalen varit i kontakt med spelaren Bakr Abdellaoui, som meddelat att han inte vill ställa upp på en intervju.

Under den senaste tiden har ett annat tilltänkt samarbete mellan ÖFK och ett utländskt bolag varit omdiskuterat. Klubben skulle under vintern fått in drygt 15 miljoner kronor från det cypriotiska bolaget Puls8 Ltd, men de pengarna har ännu inte trillat in. Uppgörelsen med Puls8 Ltd var en av anledningarna till att ÖFK beviljades elitlicens för 2020 av överklagandenämnden och därmed är kvar i allsvenskan.

- Pengarna har inte kommit, men vi för fortlöpande diskussioner med dem och de har samma problem som vi med coronakrisen. De är ju i samma kris som resten av världen och deras affärside är inom sport- och behandlingsindustrin och där ligger allt nere. För deras räkning förstår jag att de inte kan göra någon satsning här nu, men vi för fortlöpande diskussioner och samtal med dem. Vi har inte fått några som helst andra signaler än att de har ambitioner om att etablera sig här lokalt i Östersund och i den lokaliseringen finns ett samarbete med oss. Det är ingen förändring där och vi för fortlöpande samtal med dem. Men allt som har med etableringar och på andra marknader, speciellt över nationsgränser är det nu tvärstopp, säger Stig Eklund nu.