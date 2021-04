Örebro - fast i mitten: "Behöver sälja nån spelare och få in lite deg"

Sjua, nia, nia, elva, nia, nia, sexa.

Örebros senaste allsvenska säsonger har alla slutat med liknande tabellplacering. Man har hamnat i mitten.

Faktum är att senaste gången Örebro var bättre än sexa i tabellen var för elva år sedan då man slutade trea. Varför kan inte Örebro vara med i toppen lite oftare? Ska det inte gå att tvätta bort stämpeln av ett "tråkigt" mittenlag?

Lagkapten Nordin Gerzic har sin bild klar för sig vad gäller förklaringen: pengar.

- Det saknas lite mer ekonomi, men också att vi får behålla laget någon gång. Och det går ju tillbaka till ekonomi. Vi får till ett väldigt bra lag och sedan helt plötsligt försvinner tre, fyra spelare. Där behöver vi steppa upp det – och samtidigt fostra lite mer egna produkter, säger han till Fotbollskanalen.

Utifrån känns ÖSK som en stabil och solid förning som gör det som förväntas. Behöver ni bli mer ”rock n roll”? Att tänka utanför boxen lite vad gäller allt från värvningar till spelsystem?

- Det är kanske det som krävs, jag har själv funderat på det. I det stora hela handlar det om ekonomin. År efter år gör vi det väldigt bra om man tänker på ekonomin kontra tabellplaceringen. Där är vi nästan bäst varje år i hela serien. Men någonstans behöver vi ha in mer pengar för att bli mer konkurrenskraftiga under längre perioder. Sälja någon spelare och få in lite deg, lite medstuds med något nyförvärv som exempelvis David Seger som vi plockade från division ett. Om vi får till en stor försäljning så är vi nog g.

Han tycker inte att det är ”tråkigt” eller oinspirerande att spela i ett lag som de allra flesta placerar in på plats 6-10 utan att blinka – och dessutom oftast får rätt.

- Nej, jag ska vara ärlig att säga att jag ser hela tiden utmaningar och att klubben tar steg. Men tyvärr tar de andra lite större steg och lyckas sälja spelare så att de kommer ifrån ekonomiskt igen. Men så länge jag känner att klubben är under utveckling och har spännande saker på gång och har en tydlig plan och idé så känns det som att det är väldigt bra. Just nu har vi ett väldigt, väldigt bra fotbollslag. Vi har inte fått det att stämma helt, det ska jag vara ärlig att säga, men vi har ett väldigt bra lag.

Tränare Axel Kjäll är inne på att fortsatt jobba långsamt och ta små steg snarare än att snurra på rouletthjulet och hoppas på kortsiktig framgång.

- Vi har byggt en strategi kring att utvecklas år för år i stället för att chansa med ekonomiska risker. Delvis för att vi inte har ett eget kapital som gör att vi kan missa för mycket. Jag tror på att gradvis försöka bygga det här och vi gjorde en liten gradriktning för tre år sedan då vi gick mot att föryngra truppen parallellt som man har en utveckling i tabellen. Det är jag väldigt nöjd med att vi klarat av hittills.

Och hur bra är ni i år?

- Svårt att säga. Potentialen som vi har nu är kanske den högsta sedan jag kom hit. Får vi alla bitar på plats så tror jag att det kan bli riktigt, riktigt bra. Vi har ett par spelare med potential; Målvakten Bobby Allain, vi har de unga spelarna i bland annat Hussein Ali, Dennis Collander och David Seger. Vi har Walker som inte fick så mycket speltid i Djurgården sista åren. Kan han få ut max av sin potential? Det känns jättespännande.

Vad gäller Nordin Gerzic så har han under försäsongen fått finna sig i att värma mycket bänk. En situation han respekterar, men vill ändra på.

- Under det här året har jag inlett på bänken och har inte spelat så mycket som jag önskat. Men jag gör min bästa försäsong på säkert tio år, rent fysiskt och spelmässigt överlag. Jag hade en dipp på ett par veckor där jag känt mig energilös, men om man ser från januari så tycker jag att jag varit väldigt, väldigt bra. Det ska väldigt mycket till att någon ska peta mig, då måste den spelaren vara jävligt bra och då är det också bra för ÖSK. Axel har valt att köra på en väg, men jag gör det svårt för Axel för jag vill spela.