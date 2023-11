Oväntade Häcken-hjälten Dahbo: "Väldigt nöjd med mitt år"

Mittfältarens fjärde start för säsongen kom när tabelltrean Häcken tog emot tabelltvåan Malmö under söndagen. Pontus Dahbo har hoppat in i de flesta matcher, men startmöjligheten kom när laget hade Simon Gustafson skadad och avstängningar på Mikkel Rygaard och Romeo Amane.

Och Dahbo tog den. I den 59:e minuten placerade han in 2-1-målet efter en passning från Tomas Totland. Tre minuter senare klackpassade Samuel Gustafson till Dahbo utanför straffområdet, och med ett stenhårt vänsterskott gick bollen via ribbans undersida och in.