FEM SPANINGAR: "Vilket statement av Häcken - måste svida för MFF"

Cornelius gigant i första halvlek

Det saknades inte händelser under matchinledningen. Häcken-backen Tomas Totland ska vara att glad att han inte blev målchansutvisad i den tredje minuten, efter en armkrok på Søren Rieks. MFF kopplade ett bastant grepp om ett skade- och avstängningssargat hemmalag, med ett bollinnehav som guppade kring 70 procent under första halvlek. Inledningsvis hade Malmö dock inget medel mot Häckens sylvassa omställningsspel. Häcken skapade sin första målchans efter en kontring som Samuel Gustafson avslutade, men Derek Cornelius glidblockerade skottet framför egen mållinje. Häcken tog sedan ledningen efter ännu en kontring i den 20:e minuten, när Momodou Sonko frispelade Edward Chilufya som stötte in 1-0 i öppet mål. Sex minuter senare höll sig Cornelius påpassligt framme på en hörna och petade in kvitteringen. Cornelius var första halvleks gigant och hade två ytterligare hörnavslut som var nära att resultera i mål.

