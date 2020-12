Peking-kuggen om turbulensen: "Gör ont att människor mår så här i min förening"

IFK Norrköping har under senaste tiden skakats om av ett antal avhopp. På kort tid har marknadschefen Robin Bornehav, SLO:n Fredrik Nilsson, klubbdirektören Jens Magnusson och trotjänaren Stefan Hellberg lämnat klubben. Samtidigt har även idrottsskadeterapeuten Dale Reese och ledaren Stefan Thordarson lämnat sedan tidigare.

Hellberg och Nilsson har vidare vittnat om att de inte kan ställa upp på dagens kultur i klubben och har dessutom kritiserat styrelsen och ordföranden Peter Hunt. Ett 20-tal personer kring klubben har även berättat för Fotbollskanalen om en kultur som inte får personalen att må bra. Hunt har i sin tur bemött kritiken i ett öppet brev, samtidigt som supportrar har startat ett upprop för att få bort Hunt från klubben.

IFK-backen Henrik Castegren, som är född och uppväxt i Norrköping och har spenderat stora delar av sin karriär i föreningen, menar nu att senaste tidens turbulens gör ont.

- Jag är från staden och vet hur IFK Norrköping är och vad vi står för. Det gör ont att människor mår så här i min och vår förening. Så får det verkligen inte vara. Jag tycker att det är jättetråkigt att folk har känt så. Det enda jag och vi vill är att klubben ska må bra. Det är jättetråkigt att det är mycket skriverier om Norrköping på ett dåligt sätt som ingen mår bra av. Jag hoppas att det kommer ut något bra av det här, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Det är jättesvårt för mig att säga vad det är, men jag kan summera det som att det är jättetråkigt att människor, som är betydande för den här föreningen och kämpar för det här varje dag, väljer att säga upp sig. Det är jättetråkigt.

Castegren har bland annat känt Stefan Hellberg i flera år.

- Stefan Hellberg har varit med under hela min tid i IFK. Från att jag började i Sylvia under 2014, så har jag haft kontakt med honom och en dialog. Han har hjälpt mig otroligt mycket i min fotbollsutveckling och framför allt när jag inte fick spela så mycket under början av min tid i A-truppen. Då betydde han väldigt mycket med extra träning och råd, säger han.

Castegren fortsätter:

- Han kunde se det med en annan bild, då han inte var huvudansvarig och tog ut startelvan och så vidare. Han har därmed betytt mycket för mig, men har har nog betytt mer för IFK Norrköping i stort med sina kloka idéer och med tanke på att han vet hur miljön ska vara i IFK Norrköping och hur man ska bete sig på träningsplanen och sådana grejer. Det är såklart jättetråkigt att han väljer att sluta.

Castegren menar dock att han inte kan uttala sig om vad som är rätt och fel i Hellbergs och Nilssons vittnesmål om kulturen i klubben och om kritiken mot Peter Hunt.

- Jag har personligen inte känt av just det, så för mig är det jättefel att gå ut och prata om något sådant. Jag kan bara tycka att det är tråkigt att folk säger att de mår dåligt, men det är inte upp till mig som spelare att svara på vad de mår dåligt över eller varför de väljer att sluta. Det enda jag vill är att klubben ska må bra och att människorna i föreningen ska må bra. Det är det jag ser som mitt IFK Norrköping, som jag har drömt om att få spela för och som jag just nu lever min dröm med att få spela för. Det är svårt för mig att svara om styrelserummet och ordföranden. Jag kan inte svara på det.

Castegren vill bara nu att det ska bli ett positivt slut på turbulensen. Han vill ta ansvar för att laget bygger vidare på senaste årens positiva trend.

- Det är viktigt att vi kommer starkare ur det här. Jag själv, som är från staden och har varit här i hela mitt liv, känner även spontant att jag behöver ta ett stort ansvar. Det blir en stor rotation i spelartruppen med spelare som lämnar och kommer och vi måste behålla den utvecklande miljön som vi haft på träningsplanen och i omklädningsrummet. Det är det som har tagit oss så pass långt, och jag kommer att ta ett stort ansvar i att bibehålla det som varit så utvecklande för oss.

- Det gäller att vi behåller samma, utvecklande miljö även utanför fotbollsplanen på kansliet och sådana grejer. Summa summarum tror jag att alla vill att IFK, som förening, ska må bra. Därmed tycker jag att det är jättetråkigt att det blir lite skriverier när fotbollen är slut. Man hoppas på att föreningen kan gå tillbaka till att tänka på hur vi ska bli bättre på fotbollsplanen än att behöva tänka på negativa saker. Så är det absolut.

Castegren har samtidigt känningar bland IFK:s supportrar och har förstås inte missat supportrarnas upprop om att få bort Hunt.

- Många av mina vänner är supportrar, men jag har också kontakt med vissa supportrar, som är fina och hör av sig efter matcher i både gott och ont. De har absolut rätt till sin åsikt och det är det som är föreningsdemokrati. Det är det som gör att vi kan vara tillsammans som en klubb. Oavsett om man är spelare eller supportrar ska man få tycka till och hjälpa föreningen framåt. Vad folk väljer att säga, tycker eller gör är upp till dem, men att alla kan få vara med och påverka på sitt sätt är viktigt.

Spelarna har ännu inte fått information från klubbledningen om hur de ser på läget.

- Vi är på ledighet nu och mår nog väldigt bra av att vara lite frånvarande gällande det här. Vi spelare är ju ganska långt ifrån det här nu. Vi är på ledighet och har försökt släppa fotbollen i några dagar. Det är, som sagt, bara tråkigt att det är negativa skriverier än positiva skriverier om klubben, som jag tycker att det bör vara.

Men det är inte helt lätt att koppla bort det va?

- Det är klart att man läser om det, och framför allt jag som är från staden och bryr mig om den här föreningen så pass mycket. Då är det såklart tråkigt när det skrivs dåligt. Det är klart att det påverkar oss, och det enda jag vill är att föreningen ska må bra och ska kunna ta sig framåt och fortsätta den härliga kurvan i utvecklingen som vi både haft på och utanför planen, säger han.

Castegren kan samtidigt nu också se tillbaka på en tråkig säsong. IFK Norrköping ledde länge allsvenskan i början av säsongen, men blev till slut sexa i serien.

- Det är såklart en otrolig bevikelse att vi inte fick ut mer av säsongen i sig. Det är inte tillräckligt bra av oss, och det är jättetråkigt att inte kunna komma iväg med bättre resultat. Det var många tillfälligheter och matchavgörande grejer som var emot oss den här säsongen, och som vissa andra gånger kanske har varit med oss eller inte har uppstått alls. Det är mycket som spelar in i det, men det har varit en del otur och ganska ofta oskicklighet. Det är tråkigt att det blev som det blev när vi hade en så pass bra start, men det är upp till oss alla nu att förbereda oss ännu bättre nästa säsong för att kunna leverera ännu bättre fotboll och resultat för våra supportrar.