Peking-kuggen: "Vi har de bästa offensiva spelarna i allsvenskan"

IFK Norrköping kryssade förra helgen mot IK Sirius (1-1) hemma i premiären i allsvenskan. Under matchen pågick samtidigt ett snöoväder, vilket gjorde det svårt för båda lagen att bjuda upp till skönspel. Peking skapade inte speciellt många målchanser, och backen Linus Wahlqvist, 24, menar att det oavgjorda resultatet var en besvikelse.

Men Wahlqvist anser samtidigt att de tuffa förutsättningarna med snön ställde till det.

- På förhand var det en bra match mellan två lag som vill spela fotboll, men inget av lagen kunde i slutändan spela fotboll. Vi ledde samtidigt med 1-0 och borde ha kunnat stänga till det hur mycket än snön påverkade. Vi ska kunna lösa det och resultatet var en besvikelse, men vi är i varje fall igång nu, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Jag ska inte skylla allt på snön, men det gick knappt att spela i andra halvlek. Det var i princip omöjligt och de löste det bättre än vad vi gjorde. Jag tycker att vi gjorde det ganska bra defensivt, men vi kom inte fram så bra offensivt och hittade inte fram där vi vill, samtidigt som vi inte satte våra spelare där framme i de bästa lägena för att kunna göra något.

Norrköping har i år fått in en ny chefstränare i form av Rikard Norling, som i sin tur har kommit in med sina nya idéer. Wahlqvist anser dock att Peking spelar lite liknande offensivt som tidigare och att laget har bra förutsättningar för att ha ett giftigt anfallsspel i år. Detta då han tycker att laget har klasspelare längst fram i banan.

- Vi jobbar på ett liknande sätt och vi har i mina ögon de bästa offensiva spelarna i allsvenskan med Sead (Haksabanovic), Levi (Jonathan), Samuel (Adegbenro) och "Totte" (Christoffer Nyman). Vi har mycket kvalitet där framme och vi ska försöka sätta dem i så bra lägen som möjligt, så de ska kunna hjälpa oss. Vi jobbar varje vecka med att hitta rätt vägar fram för att sätta dem i så bra lägen som möjligt, säger han.

Tror du att er offensiv kan bli er största styrka i år?

- Ja, om vi kan ge de tre där framme så mycket boll som möjligt ökar det våra chanser att göra mycket mål. Jag tycker, som sagt, att vi har de bästa spelarna offensivt där framme och om vi bara kan sätta dem i bra lägen kommer vi att ha en jäkligt stark offensiv.

Börjar ni närma er att få anfallsspelet att sitta?

- Jag tycker att det ser bättre och bättre ut hela tiden. Jag tycker att vi ligger längre fram än vad tanken kanske var från början, men det är mycket nytt. Jag tycker att vi har kommit en bra bit på vägen, även om vi har mycket att jobba med hela tiden. Vi möter samtidigt ett bra lag i helgen, där det kommer att krävas extra mycket, då de har varit riktigt starka under försäsongen. Vi måste jobba på, men för varje träning och match som gått tycker jag att det har sett bättre ut.

Under söndagskvällen väntar alltså tufft motstånd mot Djurgårdens IF på Tele2 Arena. Då kan Peking behöva sätta sitt anfallsspel för att få med sig ett bra resultat med tanke på att Stockholmslaget imponerade under försäsongen i år och dessutom vann i premiären mot Elfsborg på bortaplan i allsvenskan.

- Det är ett bra lag. Det känns som att de är väldigt stabila, har hittat rätt både defensivt och offensivt och vet vad de vill. De har även fått igång "Chili" (Edward Chilufya), som gjort en del poäng för dem, samtidigt som vår gamla anfallare Kalle (Holmberg) också har varit bra i början av säsongen. Vi behöver göra en bra insats för att ta med oss tre poäng därifrån.

Wahlqvist har en klar plan för hur Peking ska stoppa Edward Chilufya.

- Det gäller för oss att hitta ytan bakom, som han gärna springer in i. Vi vill vara ett högt pressande lag som vinner tillbaka bollen så fort som möjligt, men vi får heller inte glömma bort ytan bakom. Om vi kan styra spelet och ha mer boll än Djurgården minskar det även deras chanser att hota. Vi får använda bollen på ett noggrant sätt och skydda ytan bakom.

Djurgårdens tränare Thomas Lagerlöf sa i veckan, till Fotbollskanalen, att han tycker att Peking har varit svårscoutat inför kvällens match. Wahlqvist ser det som en styrka, som IFK kan komma att utnyttja under årets säsong.

- Jag tror att vi är ett av de mest flexibla lagen i allsvenskan den här säsongen. Både offensivt och defensivt kommer det nog att vara svårt att se hur vi spelar. Vi är väldigt flexibla och det beror på många olika grejer med hur vi kommer att göra. Jag tror att det kommer att vara svårt att scouta oss. Det är klart att det är en styrka att dels kunna skifta under en match, men även från match till match.

IFK Norrköpings bortamöte med Djurgården börjar klockan 17.30 under söndagskvällen.