Rydström bekräftar - Nilsson på väg bort från MFF igen

Den storväxte keepern har tillhört Malmö FF:s A-lag sedan 2018 men väntar alltjämt på sitt första tävlingsframträdande. Mathias Nilssons senaste år har bestått av utlåningar - och nu är nästa på gång. Målvakten var inte med på dagens MFF-träning och Henrik Rydström medger indirekt att Nilsson är på väg bort.

- Jag vet inte, har vi kommunicerat? Men Mathias kommer antagligen..., säger MFF-tränaren Rydström.

Nilsson var förra säsongen utlånad till Örgryte IS i superettan. Han har även varit utlånad till Östers IF under två år, samt Eskilsminne och Lunds BK. Avtalet med MFF löper över denna säsong.