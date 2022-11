Rydström i stor intervju: "Jag är en cynisk jävel som också vill att livet ska vara vackert"

Efter över 800 matcher för Kalmar FF under spelarkarriären blev det 2,5 säsong som A-lagstränare under två sejourer i KFF, där den första föregicks av uppdrag i klubbens akademi. Rydström ser fram mot att flytta söderut längs E22:an, till mångfaldens Malmö som han prisar.

Hur är det att lämna tryggheten i Kalmar för en helt ny miljö? - Än så länge så jäkla härligt. Det betyder inte att jag inte trivdes i Kalmar - det var en fantastiskt bra miljö. Det gick några dagar efter den sista matchen och jag kände att vi var redo för en ny situation. Att komma in här - det är alltid intressant som människa att komma in i miljöer där det är nya ögon. Man får möjligheten kanske till att faktiskt skapa en ny bild som jag kanske vill att de ska ha av mig. Det är det som är möjligheten här.

- Det var under pandemin och vi var värdelösa, och Laorent Shabani hade ett gult kort och gick in lite fult. Och Jonnie, med all rätt, flög upp och ville ha honom utvisad. Jag insåg att jag var tvungen att försöka få till en munhuggning med Jonnie så att domarna skulle fokusera på oss och glömma bort att det faktiskt var en ful tackling (skratt). Jag tog en chansning, sedan när Jonnie var på väg upp från sin stol kände jag att: "Oh, det var en dum chansning", säger Rydström.