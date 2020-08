Rydström om Granqvists utbrott: "Han kom, han skällde och han gick"

Sirius avgjorde sent borta mot Helsingborgs IF under måndagen och efteråt var glädjen stor hos gästerna som firade ordentligt i spelargången på väg mot sitt omklädningsrum.

Det gillade inte HIF:s skadade lagkapten Andreas Granqvist.

- Ni får gå in i omklädningsrummet och fira, era jävla pajaser. Rydström (Henrik, tränaren), kom igen för fan! Ni kan väl fira i omklädningsrummet? Fair play att ni vinner, men ni kan väl gå in i omklädningsrummet och fira, sa Granqvist.

Sirius tränare, Henrik Rydström, skrattar när Fotbollskanalen når honom för att höra vad han har att säga om Granqvists reaktion.

- Jag blev väl lite överraskad, haha. Det låter jävligt löjligt, men vi kom inte in i omklädningsrummet. Det var låst, vi stod liksom hela laget där och sen när Ola Andersson (sportchef) som hade nyckeln väl fick upp dörren så blev det mer att alla jublade.

- Jag vet inte än vad som sjöngs. Om vi nu ska säga att vi var provocerande så var det ett par sekunder som vi sjöng i korridoren, som ligger i andra änden där HIF har sitt omklädningsrum. Men då kom "Granen" bortvandrande till oss och tyckte att det var mitt ansvar. Jag tar det som ett uttryck för frustation mer än något annat.

Rydström fortsätter:

- Jag tror att, när han har lugnat ner sig, att han fattar att det inte var så illa menat från Sirius. Jag tycker det ingår lite med, att man ska få jubla och vara jäkligt glad när man vinner. Man har väl stört sig själv på motståndare genom åren men det får man tugga i sig.

- Jag sa väl bara att: "Fan, jag kan väl inte hindra mina spelare från att vara glada?", haha. Jag tycker absolut inte att mina spelare gjorde något fel. Vi var glada och vi stod inte och sjöng mot några. Det var bara glädje.

Pratade du med Granqvist efteråt?

- Haha nej. Han kom, han skällde och han gick.

- Som sagt, det var nog en frustration. Jag accepterar det. Han får gärna bita ifrån, men vi gjorde inte fel och jag skulle aldrig säga till mina spelare att inte sjunga.