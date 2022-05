Så föddes Guidettis känslor för AIK: "Kände: ’Wow, vilka fans’"

Nu är det helt klart. John Guidetti är en AIK-spelare. Den svartgula klubben har presenterat forwarden, som ansluter från La Liga-klubben Alaves.

Den 29-årige landslagsmeriterade spelaren har under flera transferfönster ryktats till AIK och kopplingen till ”Gnaget” har funnits länge. När Guidetti gästade Fotbollskanalens dåvarande program Ekwall vs Lundh under våren 2010 berättade han att AIK var hans favoritlag.

- BP är klubben som gjort mig till den fotbollsspelare jag är i dag. BP kommer jag alltid ha störst hjärta för. Men när jag var liten var BP ett superettan-lag och det var det laget jag spelade för. Då var AIK det stora. När jag gick på Råsunda och såg att de skällde ut (Stefan) Batan (2006), då kände jag: ”Wow, shit, vilka fans!”. Det var stort för mig, sa Guidetti.

- Det var då det blev (att Guidetti fastnade för AIK). Jag var med farsan på den matchen då hela Råsunda stod och sjöng mot honom. Jag vet att det inte var snällt mot honom, man vet ju inte hur den situationen var.

- Men då kände jag bara: ”Vilket jäkla tryck, fatta om jag får göra mål här och ställa sig så här (med armarna ut mot supportrarna)”. Det var det största som fanns för mig då.

Guidetti har därför haft en dröm om att någon gång få spela i AIK-tröjan.

- I och med att BP spelade i superettan var AIK laget som jag ville spela för i allsvenskan. Det var det laget jag började heja på, så jag gick på deras matcher och tyckte att det var jäkligt kul.

Sommaren 2009 tränade den dåvarande Manchester City-talangen med AIK.

- Det var jättebra för min utveckling. Det var fantastiskt kul. Jag kände igen alla, det var Martin Mutumba, Bojan Djordjic och så vidare, sa Guidetti i Ekwall vs Lundh-avsnittet.