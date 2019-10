Så försvann ÖFK:s pengar - klubben avslöjar siffrorna bakom raset: "Vill vara transparenta"

Östersunds FK har den senaste tiden brottats med djupa ekonomiska bekymmer. Nyligen berättade klubben att de behövde 15 miljoner kronor kortsiktigt för att undvika konkurs och sedan dess har klubben fått in 7,7 miljoner kronor av det. Under gårdagen berättade klubbens pressansvarige Niclas Lidström för Fotbollskanalen att klubben siktar på att få in ytterligare drygt 11 miljoner för att skapa en buffert till 2020.

Samtidigt har många ställt sig frågan hur klubben har hamnat i den här situationen? Klubben drog in runt 70 miljoner kronor på Europa League-äventyret som slutade i sextondelsfinal mot Arsenal och dessutom har ÖFK sålt flera högprofilerade spelare i Ken Sema, Saman Ghoddos, Sotirios Papagiannopoulos och Hosam Aiesh.

Nu berättar Niclas Lidström för Fotbollskanalen var pengarna har gått. Han berättar att klubben sammanlagt fick 70 miljoner kronor av Uefa för hela Europa League-spelet och att klubben har sålt spelare för 67 miljoner kronor sedan de tog sig ut i turneringen. Det ger klubben sammanlagda intäkter på 137 miljoner kronor för de två intäktsposterna.

I samband med EL-spelet hade ÖFK kostnader på 13,5 miljoner kronor för resor, matchkostnader, hotell och andra kostnader runt med matcherna. Förutom det betalade klubben 18,3 miljoner kronor i bonusar till spelare och ledare för avancemanget till slutspelet i turneringen. Det innefattar även skatter och sociala avgifter för de bonusarna.

Förutom det hade klubben också omkostnader på 18 miljoner kronor för spelarförsäljningar.

- Det är dels agentkostnader, som vi inte hade så mycket, utan det är framförallt ersättningar till moderklubbar och tidigare klubbar som spelare varit i. Det vill säga att det har funnits avtal som vi måste betala, vilket inte är så konstigt egentligen, säger Lidström.

När klubben sålde flertalet spelare behövde de ersätta de spelarna. Det har inneburit kostnader på 16,8 miljoner kronor för övergångssummor och sign-on bonusar i vinterfönstret 2019.

- Vi värvade spelare som kom från Chelsea och olika klubbar och det är klart att då kostar det pengar. Även om det inte är några jättekostander per spelare men totalt blir det kostnader, säger Lidström.

Sedan hade klubben även kostnader på runt 4,2 miljoner på olika inventarier runt Europaspelet. Bland annat betalade klubben en LED-skärm och gjorde andra uppgraderingar på Jämtkraft Arena för att möjliggöra Europaspel i Östersund.

Sammanlagt hamnade kostnaderna runt Europaspelet på runt 70,8 miljoner kronor.

Förutom det har klubben också betalat tillbaka 18 miljoner kronor i lån till en person. Tidigare har det rapporterats om att tidigare ordföranden Daniel Kindberg blev utköpt av ÖFK på en summa av 16 miljoner kronor som han investerat i föreningen. Under 2019 har han också lånat ut sex miljoner till klubben, något klubben har betalat av två miljoner av.

Lidström menar också att klubben budgeterade för spelarförsäljningar på 20 miljoner kronor under året, något som inte har skett. Istället har klubben bara sålt Hosam Aiesh under året, en försäljning som Östersunds-Posten rapporterade gav ÖFK fem miljoner kronor.

Klubben hade även ett operativt underskott på 24 miljoner under 2017/18, något som också ätit upp av pengarna som klubben fick från Europaäventyret.

- Vi hade råd med det eftersom vi hade pengar i kassan. Det betyder att när vi gick in med det här 2019 så hade vi 24 miljoner i kassan. Det var där vi började, säger Lidström.

- Det är väldigt detaljerat var pengarna har gått till. Vi vill lämna ut det här för att vi tycker det är viktigt att vara transparenta och vi försöker vara det hela tiden. Nu får ni de här siffrorna och vi tycker att det är ekvationen är inte svårare än så här.

Förutom kostnaderna har klubben även haft betydande tapp både gällande sponsor- och publikintäkter under 2019.

Den närmaste skulden som ÖFK behöver reglerna är en skatteskuld på drygt 3,3 miljoner krono innan den 2 november. Lidström berättade i går för Fotbollskanalen att det finns flera sätt för klubben att få in pengar.

- Det kommer in Sef-pengar, ungefär två miljoner kronor, i slutet av månaden. Vi får ju ungefär två miljoner kronor därifrån varannan månad. Det är bra pengar, men vi behöver också utöka aktieförsäljningen och sedan får vi se om vi ska ta reverslån. Vi måste helt enkelt ha in mer pengar, sa han och fortsatte:

- Sedan ska vi fortsätta att jobba med nyemissionen. Det har pågått en lång tid och sedan har vi även fler ideer som vi tittar på, men det får vi återkomma till.

Lidström menade under gårdagen att han ser positivt på framtiden, något han upprepar i dag.

- Vi är väldigt hoppfulla om att få in de här pengarna, men det är mycket arbete som återstår fortfarande. Vi har ett tufft jobb framför oss men det finns många människor som vill den här klubben väl. Så vi hoppas och tror och vet att vi kommer klara av det här, säger Lidström.