Så står sig Colak mot allsvenskans bästa anfallare: "Där är det inte tillräckligt"

Siffror från Playmaker.AI visar att Elfborgs Sveinn Aron Gudjohnsen är målfarligast med 1,92 mål per match. Nyförvärvet har bara spelat knappt 140 minuter hittills, så bland ordinarie anfallare är Adegbenro bäst med 0,63 mål per match. Tvåa är Östersunds tiomålsskytt Blair Turgott med snittet 0,55.

Colak är närmast bakom engelsmannen med siffran 0,52. Han borde ha gjort fler mål än elva, eftersom Colaks 0,75 expected goals per match är seriens högsta. MFF-anfallaren är skottvilligast i allsvenskan med 3,59 försök per match, och tre assist håller medelhög standard bland anfallarna (Hammarbys Astrit Selmani är bäst bland dem med sex framspelningar).

Colak toppar även kolumnen för flest bollberöringar i straffområdet med 5,95 per match.

Vad är du mest nöjd med under året, om du ser till ditt eget spel?

- Det gör mig nöjd att vi haft en hyfsad framgång under säsongen, där jag också bidragit med min del. Vi nådde Champions League och jag har spelat en bra roll den här säsongen i ligan. Det är inte så vanligt när man kommer till ett nytt lag – speciellt när man bara är på lån vet man aldrig vad som händer. Jag kom hit och har fått spela mycket och gjort många mål, 19 i alla turneringar. Det är en bra siffra tycker jag och jag vill fortsätta ända in i slutet. Jag vill inte stanna utan vill bara ha mer, säger Antonio Colak.