Sågningen efter Olssons tackling: "Matchstraff i hockey - borde vara direkt rött här"

BK Häcken vann sin fjärde raka allsvenska match (tredje raka under nye tränaren Per Mathias Høgmo) under söndagen när IFK Norrköping besegrades med 1-0 på bortaplan.

I slutet av matchen delade Martin Olsson ut en rejäl tackling på Pekings Ishaq Abdulrazak. Det uppstod direkt bråk mellan spelarna, och efter mycket snack med domaren fick Olsson två gula kort på rad och visades således ut.

Efter matchen sågade Peking-kaptenen Linus Wahlqvist beslutet att ge honom två gula och sedan rött kort.

- Det känns som den tacklingen är solklart matchstraff i hockey och så blev det blev det inte direkt rött här men det blev två gula och ett rött i alla fall, så det är någonting, säger Wahlqvist till Discovery+ och fortsätter:

- Men för mig är det matchstraff i hockey och då borde det vara rött kort direkt här, säger han.