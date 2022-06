Saidi bekräftar dialog med Hammarby: "Skulle vara hur bra som helst"

Abdelrahman Saidi, 22, anslöt till Degerfors IF från superettan-klubben Norrby IF inför 2021. Då stod han för fyra mål och lika många assist under hela säsongen. Efter tio spelade matcher i årets allsvenska är han redan uppe i fem mål - ett facit som tycks ha gett eko.

22-åringen har kopplats ihop med både utländska och svenska klubbar. Längst fram i racet uppger Aftonbladet att Hammarby är. Tidningen rapporterar att klubben slutförhandlar med Degerfors om en övergång och att ett bud om fyra miljoner kronor är lagt. Degerfors ska å sin sida kräva drygt fem miljoner kronor för att släppa sin offensiva pjäs.

- Jag kan inte säga så mycket om det, jag är fortfarande kvar i Degerfors. Det enda jag är fokuserad på är att vara i Degerfors, göra det så bra som möjligt och att vinna matcher, säger Saidi till Fotbollskanalen.

Han bekräftar dock att förhandlingar pågår klubbarna emellan.

- Jag vet att de pratar, men mer än det har jag faktiskt inte frågat.

Är du öppen för en övergång till Hammarby redan i sommar?

- Ja. Det är en bra klubb med bra fans, så det är ett bra steg. Så, ja.

Känner du att du har gjort ditt i Degerfors och är redo för nästa steg?

- Jo, jag känner att jag är redo för att ta nästa steg. Om jag skulle flytta till en annan allsvensk klubb så skulle det vara hur bra som helst med Hammarby. Det är ändå en toppklubb i allsvenskan, så jag ser det som ett bra steg.

Vill du helst lämna för en allsvensk klubb eller för utlandet?

Saidis kontrakt med Degerfors sträcker sig över nästa säsong.