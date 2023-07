Salétros nobbade bättre bud för AIK: "Vissa har blivit förvånade"

I lördags presenterades Anton Salétros som en AIK-spelare igen. Därefter har han haft ett antal hektiska dagar som bland annat innehållit en resa till och från Frankrike, som han nu lämnar. Mittfältaren vänder hem från Caen i franska Ligue 2 för spel i klubben i hans hjärta och gjorde sin första träning med nygamla laget under torsdagen.

På måndag väntar en superviktig match mot den allsvenska bottenkonkurrenten Varbergs Bois. Då kan Salétros göra comeback i svartgult.

- Det är upp till coach. Jag har försäsongstränat i Frankrike och känner mig redo, säger stjärnvärvningen.

Så hur hamnade Salétros i AIK på nytt? Efter flera succéartade år i norska Sarpsborg, där han gjorde elva mål och 19 assist på 78 tävlingsmatcher, flyttade han ju till franska Caen - som slogs om uppflyttning till högstaligan - i vintras.

Caen genomgår stora förändringar på ledningssidan, vilket gjorde att svensken kände att situationen i klubben var oviss, och när Thomas Berntsen tog över som ny sportchef i AIK i maj hörde han snabbt av sig till Salétros för att försöka ro i land en övergång den här sommaren. Duon fick en god relation i just Sarpsborg, som Berntsen kom till AIK från, och norrmannen lyckades övertyga Salétros om en flytt tillbaka till allsvenskan.

Det trots att mittfältaren inte saknade möjligheter att spela kvar utomlands. Dels ville Caen behålla Salétros och kunde till och med tänka sig att förlänga hans kontrakt.

- Ja, båda de två alternativen fanns där.

Dels bekräftar Salétros att andra klubbar också var med i bilden.

- Ja, det var klubbar som la bud på mig.

Jag antar att du hade tjänat mer om du valt de alternativen, dels i Caen och dels i de andra klubbarna?

- Men även om jag hade möjligheten att ha en bättre ekonomisk situation någon annanstans så sa hjärtat och magkänslan att jag skulle gå till AIK, förklarar Salétros.

Han är också tydlig med att han ser på klivet tillbaka till AIK som ett bra steg för honom sportsligt, trots att han var ordinarie och uppskattad i sin franska klubb.

- Jag har sett att man kan ta kliv till bra ligor om man gör det bra i allsvenskan. Och man kan ta sig in i landslaget, som Samuel Gustafson (i Häcken).

- Jag har följt allsvenskan mer när jag varit utomlands än vad jag gjorde när jag bodde här tidigare. Det blir så. Det är en jävla fin liga.

Salétros medger dock att han lät hjärtat spela en roll när han väl bestämde sig för vad han skulle göra.

- Det spelade in. Man får väga för- och nackdelar med allting. Man får tänka med huvudet men det är klart att hjärtat spelade roll. I slutändan var det här det bästa beslutet för mig.

Han berättar att hans klubbval lett till reaktioner och förvåning.

- Ja. Så klart finns det de som är förvånade. Men man lever sitt eget liv och man får ta de beslut som är bäst för en själv. Vissa är förvånade, vissa är inte det. Så är det ibland. Det här kändes bäst för mig.

Identifierar du dig mycket med AIK som person?

- Så klart. Det blir ju så med en klubb som man kom till som 14-åring. Jag har växt upp här och blivit formad här.

Salétros berättar att han känt att han vill hjälpa AIK i det prekära läget som laget befinner sig i.

Kände du ett ansvar att komma hem när Thomas (Berntsen) hörde av sig?

- Ansvar och ansvar… men jag vill alltid att det ska gå bra för AIK. Sen måste vi vara väldigt ödmjuka inför uppgiften. Det är ett hårt jobb som kommer behöva läggas ner. Klyschan om match för match är viktig. Det är verkligen så att man inte kan tänka längre än så.

När han nu kommer hem till AIK blir han också en svartgul symbolspelare och en ledare.

- Det är bara så som jag är som person. Jag är bara mig själv och kommer försöka bidra på alla sätt jag kan.

Att spela för AIK jämfört med klubbar utomlands - är det annorlunda?

- Ja, det är något annat. Det betyder mer. Det gör det, så klart.

27-åringen har skrivit på ett kontrakt med AIK som löper över 2026. Han har tidigare förklarat för Fotbollskanalen att ett av målen som har med sin karriär är att gå till en klubb i en topp fem-liga ute i Europa.

Det målet finns kvar inom honom.

- Det är klart. Ambitionerna finns där. Jag kommer alltid vilja bli så bra som möjligt, oavsett var jag spelar.

Vad gäller landslaget hoppas Salétros att han ska kunna göra sig aktuell för Blågult genom fina prestationer i AIK. Han har inte haft någon dialog med den svenska landslagsledningen under åren utomlands men säger:

- Så länge jag spelar fotboll kommer jag alltid vilja bli så bra som möjligt. Just nu försöker jag bli så bra som möjligt varje vecka. Annars kan jag lägga ner. Sen är jag säkert en bit ifrån just nu. Men om jag gör det bra kan jag förhoppningsvis ta mig in i diskussionerna.

Mittfältaren skulle även kunna vara aktuell för spel i Ungerns landslag.

- De har hört sig för tidigare men jag skulle helst vilja spela för Sverige.

AIK ligger på kvalplats i allsvenskan och sliter hårt för att säkra nytt kontrakt till nästa säsong. Salétros tror sig veta vad som krävs för att lyckas på kort sikt.

- Nu är alla matcher en final för oss. Vi behöver verkligen göra saker tillsammans nu. Försvara tillsammans, anfalla tillsammans. Man säger alltid den klyschan: "Nu gör vi saker tillsammans". Men det är verkligen de detaljerna som är viktiga. För kvaliteten, den finns här. Vi måste bara få ihop det lite mer. På mina två första träningar har det sett bra ut.

- Och när vi vill göra mål eller när vi försvarar oss så måste det få göra ont. Det måste kosta lite mer där.

Något som strulat för AIK i år är det offensiva spelet. Och där lär man vilja att Salétros bidrar. Han är inte samma typ av spelare som han var när han spelade i svartgult tidigare.

- I Norge spelade jag mest som en "åtta", och i Frankrike mer som en "sexa". Jag kan användas på olika sätt. Vi får se hur Henning (Berg, tränare) vill att jag ska spela här.

Men generellt är du en spelare som bidrar mer offensivt än när du kom fram i AIK?

- Absolut, absolut. Jag har ju snittat en hel del poäng de senaste åren.

Hur ser du på förväntningarna som finns på dig nu när du kommer hem under de här omständigheterna, att du blir en stjärnvärvning?

- Spelar man i AIK är det alltid förväntningar på dig. Det är inget nytt. Jag vet om det. Är man inte redo för de förväntningarna får man välja något annat alternativ, avslutar nyförvärvet.