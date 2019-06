”Seb” hjälte mot Hammarby och Rosenberg sänkte Helsingborg - nu är veteranduon med i "Omgångens lag"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Inför förra årets säsong inledde TV4 och C More ett samarbete med sportanalysföretaget Football Analytics Sweden, vars produkt Playmaker.ai omvandlar fotbollsdata till insikter om vad som händer på planen. Fotbollskanalen presenterar därför i år, precis som under förra säsongen, omgångens lag i allsvenskan efter varje spelad omgång, baserat på den avancerade datan från Playmaker.ai.

De kanske allra hetaste mötena i den tolfte omgången var derbyt mellan Hammarby och AIK samt Skånederbyt mellan Helsingborg och Malmö FF. I de matcherna var de två veteraner som spelade avgörande roller. För AIK blev Sebastian Larsson stor hjälte med två mål och i Helsingborg klev 36-årige Markus Rosenberg fram och sänkte HIF med att göra matchens enda mål i den 18:e minuten. För sina insatser blir de belönade med varsina platser i "Omgångens lag".

I laget tar också bland annat Lars Krogh Gerson, Marcus Danielson och Henok Goitom plats för första gången den här säsongen

Målvakt

Kevin Stuhr Ellegaard (1), Elfsborg

Backar

Lars Krogh Gerson (1), IFK Norrköping, Noah Sonko Sundberg (2), Östersund, Marcus Danielson (1), Djurgården, Sören Rieks (4), Malmö FF

Mittfältare

Sebastian Larsson (1), AIK, Filip Rogic (2), Örebro, Jonathan Ring (2), Djurgården.

Anfallare

Markus Rosenberg (5), Malmö FF, Jordan Larsson (4), IFK Norrköping, Henok Goitom (1), AIK.

Observera att omgångens lag tas ut enbart på den data Playmaker.ai fått fram om spelarnas prestationer.