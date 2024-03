Sef om nya bötessystemet: "De har sanktioneringsansvar"

Polisen gick i veckan ut med en summering av ordningsläget i svensk elitfotboll under 2023, och slog fast att antalet matcher med "allvarligt ordningsläge" och "allvarliga incidenter" ökade kraftigt. Därefter tyckte Per Engström, sektionschef vid polisens nationella operativa avdelning, att arrangörer ska ta större ansvar framöver, och att klubbar ska överväga att spela klart matcher inför tömda läktare - om det krävs vid allvarliga ordningslägen.

Svensk Elitfotboll (intresseorganisation för klubbarna i allsvenskan och superettan) presenterade samtidigt i onsdags en ny plan för att hantera ordningsstörningar, där en del i beskedet var att det inte finns några nya regler kring att tömma läktare. Det finns enbart sedan tidigare med som en möjlighet som sista åtgärd vid ett matchmöte. I stället var beskedet att nuvarande riktlinjer kring bangers, pyroteknik och inkastade föremål görs om till direktiv i de särskilda tävlingsbestämmelser som finns för allsvenskan och superettan. Detta för att få ett enhetligt arbetssätt på alla arenor. Därmed kan även arrangörers agerande följas upp i efterhand, och få konsekvenser med varningar eller böter, samtidigt som arbetet fortsätter med exkluderingsstrategin, som handlar om att straffa enskilda individer, via tillträdesförbud genom åklagare eller via arrangörsavstängning genom berörd klubb.

Per Eliasson, som är ansvarig för säkerhet på Svensk Elitfotboll, tycker att Sef:s plan för att hantera ordningsstörningar mottogs väl under fredagens möte, där alla inblandade parter närvarade, inklusive företrädare för regeringen.

- Det blev en bra diskussion, och vi redogjorde historien bakom från att det har varit riktlinjer till att det numera är direktiv, både lite mer förutsägbart och sanktioneringsbart också, säger Eliasson till Fotbollskanalen.

Eliasson berättar vidare om konsekvenssystemet, som nu kan leda till erinran, varning och böter från Sef:s disciplinutskott - om direktiven inte följs framöver i allsvenskan och i superettan.

- Det kommer följa systemet, som Svensk Elitfotboll har med ett 30-40-tal direktiv, som följer en straffskala med erinran, varning och böter. Det är ett nytt direktiv som förts in nu.

Vad kan det bli för bötesbelopp?

- Det är en diskussion som man får föra i disciplinutskottet, då det är de som har sanktioneringsansvar.

Under 2023 var Mikael Kaller (Halmstads BK) ordförande i disciplinutskottet, medan Stefan Andreasson (IF Elfsborg) Mattias Kronvall (Trelleborgs FF), Göran Rickmer (Hammarby IF) och Stefan Lundin (AIK) var ledamöter.

På frågan om hur Eliasson ser på att klubbföreträdare tar beslut om straff för andra klubbar är svaret följande:

- Det har fungerat väldigt väl, och det är ett system som vi har haft i väldigt, väldigt många år och som fungerar. När ens klubb själv är med träder man ut ur gruppen, och överlåter det till det andra. Det är ett system som har fungerat väldigt bra.

När hoppas ni ha bötessystemet klart?

- Det kommer bli när den första anmälningen kommer, som de får ta ställning till vilken sanktion de kommer vidta.

Vid sidan av att Sef:s riktlinjer gjorts om till åtgärder, så berättar Eliasson även att en del klubbar har agerat kring sina arenor, för att se till att det inte uppstår ordningsstörningar.

- Klubbarna har själva sett om sina skalskydd på arenorna, och man har byggt om vissa läktarsektioner på vissa arenor, så direktiven är en del av ett antal åtgärder som vidtagits inför den här säsongen.

Polischefen Per Engströms förslag om att tömma läktare vid allvarliga ordningslägen, samt avbryta matcher vid maskering har mötts av kritik, däribland från AIK:s vd/klubbdirektör Fredrik Söderberg.

Eliasson menar att utspelet inte var uppe för diskussion under fredagens möte.

- Vi diskuterade det aldrig (Engströms utspel). Vi diskuterade de åtgärder de vidtagit, och vi redogjorde för våra, säger han och fortsätter:

- Vår uppfattning är att vi är överens om exkluderingsstrategin, och det är vi överens om med polisen. Sedan handlar det om att hitta verktyg, som gör att vi kan göra det träffsäkert och rättssäkert i exkluderingsstrategin. När det gäller att bryta matcher har möjligheten funnits sedan tidigare, men det är alltid ett matchmöte vid en ordningsstörning eller händelse, där det tas beslut om vilka åtgärder som vidtas, säger han.