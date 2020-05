Selmani nobbade intressenter - ger nu löfte inför allsvenskan: "Över tio mål"

Varbergs Bois succéanfallare Astrit Selmani, 23, gjorde i fjol sin blott andra säsong i superettan i karriären och första med Varberg efter flytt från Torns IF inför säsongen. Då bjöd han på 15 mål och fyra assist och var med och sköt upp Bois till allsvenskan. Selmani blev utsedd till superettans bästa spelare och tidigare i år kunde Fotbollskanalen berätta att bland annat Helsingborg, Häcken, IFK Norrköping, Kalmar FF, Sirius och Vendsyssel visat intresse, men än dock valde 23-åringen att förlänga över 2021.

Nu berättar anfallstalangen mer om det beslutet.

- Det är klart att det kom in många klubbar i bilden och att man började tänka, men jag var ganska säker på att om jag skulle flytta skulle det vara till ett lag som har mig som förstaforward. Jag vill ha den stabila känslan som jag har i Varberg och det visste jag att jag inte skulle få någon annanstans, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Det var mitt första år och jag kände att det bästa för mig är att fortsätta utvecklas under ”Jocke” (Joakim Persson, tränare i Varberg). Han vet vad jag går för och jag vet vad laget går för. Det var ganska enkelt, jag har inte bråttom och försöker göra smarta val för att nå så högt upp som möjligt i slutändan.

Var det nära med någon klubb?

- Nej, men man lyssnar ju alltid. Min dialog med "Jocke" var ganska tydlig. Efter att vi gick upp hade vi en middag med hela laget och då snackade vi redan där. Jag sa då till honom att det ska mycket till för att jag ska röra på mig. De här klubbarna som var intresserade är bra och stora klubbar, men i slutändan handlar det om att jag ska visa upp mig på den nivån som jag varit på. Jag har egentligen bytt klubb två, tre år i rad nu och tagit steg uppåt varje år, så då kan det vara bra att landa ett år, få spela i allsvenskan och få en större roll i laget. Jag gillar att ha en stor roll och gillar att ta för mig, både i omklädningsrummet och på planen, så det är en perfekt lösning för mig.

Selmani menar att det är viktigt att göra rätt val när och om han går vidare.

- Man har sett många anfallare som lämnar direkt och sedan sitter på bänken. Man måste göra smarta val för förhoppningsvis lär man sig i slutändan, säger han och fortsätter:

- Jag tycker att det är svårt att säga vad som är bäst för mig, men mitt steg är att ta ett steg till i Sverige och sedan kan man komma utomlands om det finns en bra ambition, ett bra mål och en bra plan för mig. Det handlar mycket om att klubben och allting runt om klubben ska ha en plan för dig.

- Om en klubb hade kommit till mig och sagt att målet bara att sälja mig vidare, så hade det ändå varit öppet och ärligt. Jag tycker att det handlar mycket om ärlighet. För mig är nästa steg att kunna komma till en större nivå, men om det är en storklubb i Sverige eller utomlands återstår att se efter säsongen - om det blir en säsong.

Selmani lovade inför förra säsongen att han skulle göra 15 mål i superettan, vilket han också i slutändan gjorde. Hur många mål utlovar han då inför den här säsongen?

- Jag har sagt det till alla andra som frågat mig i omklädningsrummet och sådär om hur många mål jag ska göra - målet är över tio mål. Jag tycker inte att det är att gå ut och vara kaxig, då jag tycker att alla forwards i alla allsvenska lag, om man har 25 starter i sig, ska ligga på över tio mål. Jag tycker det rent personligt och det är mitt mål, säger han och fortsätter:

- När jag sa att jag skulle göra 15 mål i fjol var det när jag skulle skriva på kontraktet och då lovade jag 15 mål. Då gjorde jag det utan att ta straffar och nu får vi se om jag tar straffar i år, men som det ser ut nu har jag sagt över tio mål. Sedan är allt över det en bonus.

Då känns det som en rimlig målsättning?

- Ja, det är klart att det är rimligt. Om du får 25 matcher har du minst två lägen per match ungefär och kanske någon halvchans också. Då tycker jag tio mål är ganska lagom. För varje forward i varje lag ska man nå tio mål. För de som spelar i lag som ligger i toppen och gör mycket mål ska man kanske ligga över 15, vilket det kanske inte varit senaste åren, men vi får se. Kanske i år.

Vad tror du att Varberg kan uppnå i år?

- Det är klart att det alltid är tufft (som nykomling), men det jag gillar är att vi har en jävla offensiv fotboll. Vi är fem, sex man som alltid är redo att springa uppåt och anfalla och det är inte likt nykomlingar. Då kanske man sätter sig i försvarsspel först och håller nollan, medan vi går uppåt. Vi förlorade med 5-1 mot Hammarby, men skapade 20 chanser på dem och Hammarby är ju en av Sveriges bästa klubbar. Det visar att vi inte har respekt, går upp och verkligen kör. Jag tror verkligen att vi håller oss ovanför strecket utan kval och håller oss kvar i allsvenskan ett år till.

Men först och främst ska allsvenskan komma igång. Svenska Fotbollförbundet har gått ut med att planen är att allsvenskan ska dra igång den 14 juni, men ännu är det förstås inte helt säkert att det nödvändigtvis blir så beroende av coronavirusets utveckling.

- Jag har längtat så länge efter att det bara ska dra igång och jag har krigat så länge för att ta mig till allsvenskan. Det är klart att det är surt att det skjutits upp, men man sitter inte och gråter över det när man vet hur folk lider. Men det är klart att det är surt att man inte får spela och man vill ju spela med publik, då man i slutändan bara vill spela fotboll. Om man kan få igång det kan i varje fall folk, som sitter hemma, kolla på någonting.

Just nu är även all landslagsfotboll stoppad. Selmani är möjligen i dagsläget inte aktuell för något A-landslag, men berättar att han i framtiden skulle ha tre valmöjligheter om det skulle bli aktuellt. Anfallarens föräldrar kommer från Kosovo, men spelaren är själv född i Sverige. Därmed har han möjlighet att spela för både Sveriges, Kosovos och Albaniens A-landslag i framtiden, även om det inte är något han tänker på nu.

- Det har varit lite snack om just det. Jag har rötter i Kosovo, men kan också spela för Albanien. Jag har två vägar in där, men jag tänker inte på om de ringer eller inte ringer. Jag fokuserar helt och hållet på klubblaget och när den dagen väl kommer får man se. Om det blir Kosovo, Albanien eller Sverige får man väl se när det kommer. Man vet att de är lite intresserade just i Kosovo med tanke på allt som händer där med att de håller på att utveckla ett stort lag också. Men vi får se. Allting har dött ut nu med coronaviruset, så inget är aktuellt just nu, säger han och fortsätter:

- Det handlar om vad som är bäst för mig och en stor dröm när jag växte upp var att spela för Sveriges landslag, då Kosovos landslag inte fanns då. Jag hade då inte ens möjlighet att välja Kosovos landslag, så då var det Sveriges landslag med tanke på Zlatan, alla idoler som man haft och alla VM- och EM-somrar. Men när Kosovo också fick ett landslag började man tänka: "Tänk om, tänk om". Men det är bara tankar. Det ska bli till handling också om det ska vara aktuellt. Sedan får vi se.