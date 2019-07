Sigthorsson bröt måltorkan i AIK – nu med i omgångens lag

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Inför förra årets säsong inledde TV4 och C More ett samarbete med sportanalysföretaget Football Analytics Sweden, vars produkt Playmaker.ai omvandlar fotbollsdata till insikter om vad som händer på planen. Fotbollskanalen presenterar därför i år, precis som under förra säsongen, omgångens lag i allsvenskan efter varje spelad omgång, baserat på den avancerade datan från Playmaker.ai.

Flera spelare fick det att lossna rejält i förra omgången. På Hisingen hade Daleho Irandust stor uppvisning när Häcken slog tillbaka Örebro på 3-0 och i AIK:s möte med Elfsborg fick stjärnanfallaren Kolbeinn Sigthorsson äntliga näta för Solnalaget - och det två gånger om.

Detta ger också de två spelarna plats i omgångens lag, som i övrigt är debutanttätt. Av elva spelare är nämligen sex med för första gången.

Se laget nedan:

Målvakt

Aly Keita (1)

Backar

Godswill Ekpolo (3), Marcus Danielson (2), Rasmus Bengtsson (2) , Sören Rieks (5)

Mittfältare

Daleho Irandust (2), Jesper Karlström (1) , Darijan Bojanic (1)

Anfallare

Hosam Aiesh (1), Kolbeinn Sigthorsson (1), Ousmane Camara (1)

Observera att omgångens lag tas ut enbart på den data Playmaker.ai fått fram om spelarnas prestationer.