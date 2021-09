Sigthorssons offer slår tillbaka: "Ledsen över att han anklagar mig för att ljuga"

I det uttalande som Kolbeinn Sigthorsson gjorde under onsdagen förnekar IFK Göteborg-stjärnan att han sexuellt ofredat och utsatt en kvinna för våld hemma på Island hösten 2017. Kvinnan har i en intervju med isländska RUV anklagat spelaren för just det och även sagt att han erkänt under ett möte som de två haft, men det dementerar Sigthorsson.

"Jag erkände inte att jag trakasserat eller använt våld, utan förnekade skuld", går att läsa i Blåvitt-spelarens uttalande.

Sigthorsson medger dock att han uppträtt "olämpligt", bett om ursäkt och betalat skadestånd för sitt agerande.

Nu reagerar den utsatta kvinnan på Sigthorssons uttalande.

- Jag har aldrig nämnt honom vid namn och jag gick inte ut och berättade om det som hänt för att attackera honom personligen. Därför är jag ledsen över att han anklagar mig för att ljuga. Jag har bara beskrivit vad som hände för att folk skulle kunna inse allvaret i det, säger kvinnan enligt isländska Visir.

- Anledningen till att jag valde att prata öppet om det här var aldrig för att kunna attackera honom personligen, utan för att sätta ljus på det faktum att det isländska förbundet ljugit.

Det var isländska medier som pekade ut Sigthorsson som landslagsspelaren som kvinnan pratade om. Hon valde att berätta om händelsen i media på grund av att det isländska förbundet försökt tysta ner den. Förbundsordföranden Gudni Bergsson, som nu avgått, sa nyligen i en intervju att man aldrig har fått in några rapporter om misstänkta sexualbrott som ska ha begåtts av landslagsspelare - och det fick kvinnan att reagera.

Kvinnan hävdar att hon berättat för förbundet om att hon blivit sexuellt ofredad av en landslagsspelare och att förbundet erbjudit henne att skriva på ett sekretessavtal som skulle hindra henne från att prata om det hon upplevt. Det erbjudandet tackade hon nej till.

En annan del i Sigthorssons uttalande som upprör kvinnan är det faktum att man kan tolka det han skriver som om att han själv tog initiativ till att utöver skadestånd betala en summa pengar till organisationen Stigamot, som för en kamp mot sexuellt våld.

- Det irriterar mig. Det var inte hans idé, säger kvinnan och förklarar att hon ville att pengar skulle gå dit:

- Han behövde betala tillbaka till samhället.

Vad kvinnan blev utsatt för? Hon hävdar att det var på en nattklubb i deras gemensamma hemland som Sigthorsson skadade henne.

- Han tog tag i mig i skrevet. Och lite senare gick han till fysiskt angrepp mot mig, då höll han i min nacke i några sekunder. Jag hade synliga skador i två-tre veckor efteråt, sa hon nyligen till RUV.

Flera blåvita supportergrupperingar kräver att IFK Göteborg ska riva Sigthorssons kontrakt. Om Blåvitt tänker göra det? Det vill inte sportchefen Pontus Farnerud svara på under torsdagen.

- Vi måste få samlas oss och prata om detta internt innan vi kommunicerar något utåt. Vi känner ingen stress eller press att kommunicera något snabbt innan vi är helt överens och vet exakt vilka konsekvenser varje beslut skulle få för klubben, säger Farnerud till Fotbollskanalen.