Sirius besked: Wicks testade positivt för doping

Sirius skickade under torsdagseftermiddagen ut ett pressmeddelande med anledning av att en av klubbens spelare testat positivt för doping. Det var efter den allsvenska premiären mot Hammarby, som spelarens dopingprov visade positivt.

Klubben fick därefter i går besked, av Riksidrottsförbundet, att spelaren fick en interimisk avstängning, samtidigt som Sirius i dag meddelade att spelaren tills vidare stängs av från alla klubbens lokaler och kallade till presskonferens för vidare information om ärendet.

Under presskonferensen bekräftade klubben att den berörda spelaren är förstemålvakten Joshua Wicks, som startade i de två första allsvenskan matcherna mot Hammarby och Elfsborg, men därefter ströks sent ur truppen i går mot Häcken. Wicks ströks därmed ur truppen med anledning av att han testats positivt för doping, då han hade spår av en nedbrytningsprodukt av kokain i urinet.

- Det är en jättechock för oss, en fullständig chock. Vi blev informerade om det här för drygt 30 timmar sedan och vi har aldrig förr drabbats av någon liknande händelse, vi är helt oerfarna av det här. Vi tycker att hela händelsen är så i strid med hela Sirius värdegrund och vad vi står för som förening, att någon av våra spelare skulle fastna i ett dopingtest. I våra spelarkontrakt står det att de ska efterleva dopingbestämmelserna som finns hos Riksidrottsförbundet och centralt hos internationella dopingkommisioner, vilket spelarna skriver under på i sina kontrakt. Konsekvensen, som i det här fallet övervägs av dopingkommssionen, är att stänga av Wicks. Det är en avstängning som väntar Wicks. Han är anställd av oss och får man inte beträda vare sig matcharena eller träningsanläggning under tiden som ärendet hanteras, så är konsekvensen tyvärr att vi inte längre kan ha Josh Wicks i vår föreningen. Det är den ena sidan och den andra sidan är att det är en tragisk sida av det här, som får stora konsekvenser för Josh Wicks. Vi ska hjälpa honom att avsluta det här på ett bra sätt. Vi ser också människan Josh Wicks bakom det här. Vi tar däremot fullständigt avstånd från det här, säger Sirius ordförande Ove Sjöblom under presskonferensen.

Sjöblom berättade vidare om hur Wicks mottog beskedet om att han blev avstängd.

- Han är förkrossad. Det här är hans yrke, och han kan inte fortsätta med det. Han får inte beträda våra anläggningar, och därför finns det inget arbete för honom. Han är också förkrossad över att han kunnat behå det här misstaget. Han hade velat få det här ogjort, säger Sjöblom.