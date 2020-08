Skulle vara en resurs bakom Bajens tränare - men nu leder Gustavsson fasta situationer: "Är främst här för fasta"

I förra veckan blev det klart att Tony Gustavsson återvände till Hammarby. Då kommunicerades det att han kommer att vara en resurs bakom Stefan Billborn och Joachim Björklund, och att han ska svara för spelarnas individuella träning.



Men på onsdagens träning, inför Europa League-kvalet mot Puskas Akademia, var det Gustavsson som hade hand om fasta situationer och instruerade laget i olika varianter. Och efter träningen berättade Stefan Billborn att Gustavsson har ett stort ansvar när det kommer till just fasta situationer.



- Han jobbar lite utanför på ett sätt. Vi vill att han ska ha kontakt med spelarna, men spelarna ska känna att han är neutral. Han är främst här för fasta, då är det otroligt viktigt att han får ta plats och göra sin grej, säger Billborn.



- Han är jäkligt duktig och kommer med nya infallsvinklar.



Mittfältaren Jeppe Andersen:



- Tony är väldigt entusiastisk och ger mycket energi. Vanligtvis kan det vara lite tråkigt att träna på fasta, men det känns ändå som att han har kommit in med en ny syn på det. Det smittar av sig. Det är bra för oss, för det är viktigt, säger Andersen till Fotbollskanalen.



Under 2007-2009 var Tony Gustavsson huvudtränare i Hammarby. Därefter har han i två omgångar varit assisterande förbundskapten för USA:s damlandslag och vunnit både OS och VM. Han har också tagit Tyresö FF till SM-guld och Champions League-final. Senaste tränaruppdraget var för GIF Sundsvall i höstas.