Smith hoppas bli såld: ”Jag vill ta nästa steg"

Ian Smith var under den förra säsongen en av utropstecknen i IFK Norrköping. Ytterbacken, som gjorde ett kort inhopp för Costa Rica under VM, var given i laget under hösten.

I år hoppas Smith, som var utlånad till Hammarby säsongen 2016, fortsätta att prestera bra - och i den bästa av världar bli såld till en större liga.

- Jag vill bara spela alla matcher. Målet är att förbättra mitt spel och varför inte gå till en annan liga? Det är min tanke, säger 20-åringen till Fotbollskanalen

Så ditt mål är att bli såld?

- Ja.

Smith säger att en flytt till Spanien hade varit drömmen, men att han inte vet om det kom några bud under vinterfönstret som precis stängt.

- Jag vet inte. Jag vet bara att jag måste jobba hårt för att få det att hända.

Och Jens vet om din vilja?

- Ja, han vet. Jag tror att det är målsättningen för alla spelare i laget. Han säger alltid till mig att jag måste jobba hårt för att få det att hända.

- Jag är lycklig här men jag vill ta nästa steg. Jag trivs väldigt bra här med laget och med staden.

Ian Smith, som skrev ett nytt fyraårskontrakt med Peking förra säsongen, var alltså uttagen i Costa Ricas VM-trupp under VM i Ryssland. En upplevelse han kommer att bära med sig länge, förklarar han, även om det inte blev så mycket speltid.

- Fantastiskt. En upplevelse jag aldrig kommer att glömma. Det var otroligt - arenorna, matcherna - allt var väldigt bra, säger han.

Vilket är det bästa minnet?

- Allting. Redan när man kom till flygplatsen i Ryssland så kände man en annan atmosfär. Allt är annorlunda. Det är otroligt. Varje minut jag var där var fantastisk.

Han vill inte spekulera i nuläget, hur han skulle känna kring om det dök upp ett intressant bud under sommaren - och Norrköping samtidigt var med i guldracet.

- Nu fokuserar jag bara på Norrköping så självklart vill jag vara med och slåss om guldet. Sedan får vi se om något händer i sommar eller till vintern. Nu måste jag fokusera på Norrköping och att förbättra mig själv.