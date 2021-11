Stahre om den utdragna bottenstriden: "Håller inte på med något matematiskt spel"

I kväll kan IFK Göteborg säkra spel i allsvenskan 2022 när man gästar IK Sirius.

Trots berg-och dalbanan för Blåvitt under säsongen, längtar Mikael Stahre ändå inte efter att den ska ta slut.

- Vi måste leva här och nu. Det handlar om att vi har varit i ett prekärt läge under en ganska lång period. Även fast det har sett betydligt bättre ut så är vi extremt fokuserade på att göra tre bra prestationer och se till att vi så fort som möjligt får det matematiskt klart, säger Stahre.

Är det en positiv känsla ni går in med mot Sirius, trots förlusten mot Malmö?

- Det gör vi, absolut. Man måste klara av att vinna och ladda om, man måste klara av att förlora och ladda om. Vi mötte ett lag som i den matchen tyvärr var bättre än oss. Vi gör ingen dålig match mot Malmö, men de var snäppet bättre än oss. Vi jobbar varje dag för att bli bättre och utvecklas men just i den matchen var de lite bättre.

Laget på kvalplats (Degerfors) har just nu 28 poäng efter 27 matcher. Ett högt poängsnitt, historiskt sett. Poängantalet för att vinna guld ser ut att bli lågt - vilket ger en väldigt jämn tabell. Något som även Stahre har noterat.

- Inför förra uppehållet var det åtta matcher kvar, nu är det tre. Vi kan bara fokusera på att vi har vunnit fyra. Vi håller inte på med något matematiskt spel, men det är klart att det inte är samma som det alltid har varit. Uppenbarligen har vi behövt vinna fler matcher än vad vi kanske brukar behöva för att behålla kvalstrecket bakom oss.

Vad beror det på, tror du? Blir allsvenskan jämnare?

- Allsvenskan blir jämnare. Sedan tror jag att pandemin har påverkat. Exakt hur, det finns det folk som är smartare än mig som kan svara på. Men uppenbarligen så är det väl så. Allsvenskan är jämnare, vilket till viss del är spännande för den allmänna fotbollspubliken.

Är det inte anmärkningsvärt att ligan blir jämnare sportsligt med tanke på att exempelvis Malmö FF springer ifrån ekonomiskt?

- All heder till Malmö. De har ju varit i pole position under x antal år. Även fast de har mer pengar än oss andra och har en extremt slagkraftig grupp så betyder det inte att man per automatik vinner serien med tio poäng. Det tror jag är bra.

Stahre menar att IFK Göteborgs säsong har varit en missräkning och berättar att målet för nästa säsong är glasklart.

- Det är väl klart att när man ligger i de nedre regionerna så är det inget annat än en besvikelse. Sedan finns det alltid grader av allting. Jag skulle bli förvånad om man gör ett bokslut och säger att säsongen har varit bra. Det kan man inte säga, absolut inte.

- Jag känner att jag för det första vill vara så cynisk och tråkig och prata om här och nu. Men som vi har presterat sista månaden, det ska inte vara svårt att motivera att vi med befintligt lag ska kunna hamna högre upp i tabellen. Så känner jag.

Tidigt i somras tog Mikael Stahre över rollen som huvudtränare efter Roland Nilsson, då laget endast hade plockat nio poäng på de åtta matcherna fram till EM-uppehållet. Han beskriver den resterande delen av säsongen som att man hamnat på rätt köl igen.

- Jag kom bara in med inställningen att jag skulle göra ett jobb. Men sedan förstod jag ju att laget inte hade vunnit, så det fanns vissa saker man behövde arbeta med. Jag tycker jag har tagit rätt riktning, avslutar Stahre.