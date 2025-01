Stillers svar om Skjellerup-uppgifterna: "Inte förvånad"

Det tisslas och tasslas runt IFK Göteborg.

Så sent som under lördagen uppgav danska Tipsbladet och Expressen att Parma är ute efter att värva forwarden Laurs Skjellerup, 22. Det är något som Hannes Stiller, sportchef i IFK Göteborg, inte vet särskilt mycket.

- Jag vet vad som står i Expressen och det är vad jag vet om det, säger Stiller till Fotbollskanalen.

Utöver Parma uppges även Sassuolo i Serie B samt en belgisk klubb spana på den reslige strikern.

- Jag tänker inte kommentera de sakerna och det kommer jag nog aldrig att göra. Men jag är inte speciellt förvånad över att det finns intresse för Laurs. Ser man till honom som spelare har han de egenskaperna som vi vill ha hos en spelare och det är säkert många andra som också letar efter det. Jag är inte förvånad, men jag har egentligen inga kommentarer mer än att jag tycker att det är fullt naturligt att det finns intresse för honom, säger Stiller.

IFK Göteborg rapporteras även vara på väg att värva. Enligt norska TV 2 kommer kontraktslöse Tobias Heintz (tidigare i exempelvis Häcken och Sarpsborg) att ansluta. Danska Tipsbladet samt Expressen har även uppgett att Blåvitt lagt ett bud på drygt 5,7 miljoner kronor (500 000 euro) på FC Nordsjællands ytterforward Mads Kristian Hansen.

- Det tänker jag inte kommentera. Det florerar ganska mycket rykten kring oss och det är inte bra för mig att kommentera något av dem egentligen, säger Stiller.

Rent generellt, är nyförvärv på gång in?

- Det är ingen hemlighet och det har jag också sagt i någon tidigare intervju. Vi behöver ha in spelare och vi fortsätter med den processen, att rekrytera. När det blir av får vi se. Det viktigaste för oss är att det blir rätt och det behöver inte gå jättesnabbt. Jag har ingen panik över det överhuvudtaget. Vi fortsätter med ett tydligt arbete för att få in det vi vill ha. När det är dags och klart så går det ut information.

I går, fredag, kom också en vändning kring Anders Trondsen. Vänsterbacken var på väg till Eintracht Braunschweig och han gjorde ett klubbesök. Men för Aftonbladet berättade norrmannen att han stannar i IFK Göteborg.

- Han är här i Spanien (IFK Göteborgs träningsläger, reds. anm) och tränar på. Det blir toppen.

Kan han komma att säljas senare i fönstret?

- Nej, inte som det är nu. Som jag ser det gjorde han en jättefin höst hos oss och hoppas att han kan prestera på en hög nivå även nästa år. Det finns ingen sådan tanke just nu. Han är här, tränar, kör och spelar vänsterback i IFK Göteborg när det är läge för det.

IFK Göteborg befinner sig på träningsläger i Spanien. Alla spelare är med utom två: Eman Markovic och Lucas Kåhed.

- Vi kom gemensamt överens med Eman om att han får lov att att stanna hemma. Han hade en lite längre säsong i Norge och har tillåtelse att vara kvar (på hemmaplan, reds. anm) under det här lägret. Det är en gemensam överenskommelse om det. Vi får se vad som händer längre fram, men som det är nu kommer han att träna med laget när vi kommer tillbaka från Spanien.

- Sedan är det Lucas Kåhed som är kvar i Sverige. Han brottades med skadeproblem förra säsongen och behövde vara kvar i Sverige för att se över sina skador. Därför är han inte med.

Handlar det bara om Markovic vilas på hemmaplan eller har det också med att han kan komma att lämna?

- Det är lite av allt. Han hade en längre säsong i Norge, men det är väl också så att han eventuellt är på väg… utan att det finns något konkret så ser han nog över sin situation. Han hade en brokig period här och hade ett fint lån i Sandefjord. Han ser nog över sin situation och det är med vårt godkännande, säger Stiller och fortsätter:

- Det är med vårt godkännande han kan stanna (på hemmaplan, reds. anm) under veckan vi är i Spanien. Sedan får vi se vad som händer. Han gjorde elva poäng i Norge och blir det så att han blir kvar så är det en spelare som levererade förra året. Hans kontrakt med oss sträcker sig över ett år till.

Men inget är konkret?

- Nej. Jag tänker inte kommentera det. Det är ett det tråkiga svaret.

IFK Göteborg har hittills gjort ett nyförvärv inför 2025 i form av Iman Jagne från Mjällby.