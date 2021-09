Svaret till Ahmedhodzic: "Jag ska försöka få hit någon mer stockholmare till MFF"

Hösten 2020. Felix Beijmo ansluter till Malmö FF under augusti för att ge truppens enda högerback Eric Larsson avlastning och lite konkurrens. Det blir inte mycket av det senare. BP-produkten är märkt av en tung tid i Tyskland, som innebär noll framträdanden för Werder Bremen under 2018/19, och där han säsongen efter lånas ut till MFF och sedan vidare till Greuter Fürth i 2. Bundesliga.

Den svaga formen under 2020 gör att Beijmo bara får hoppa in i tre allsvenska matcher när klubben säkrar sitt 21:a SM-guld. Tränaren Jon Dahl Tomasson ser inte 23-åringen som redo i 4-2-3-1-systemet – det hjälper inte att Beijmo varit ordinarie som wingback i allsvenskan under inlåningen hösten 2019.