Svenskduo bakom Nordsjællands segermål - Rydström med första förlusten i MFF

Malmö FF spelade sin andra försäsongsmatch utan den skadade kvintetten med Anders Christiansen, Søren Rieks, Mahamé Siby, Peter Gwargis och Niklas Moisander. Tränaren Henrik Rydström ställde också det senaste nyförvärvet Gabriel Busanello utanför laget. Superligaens serieledare FC Nordsjælland inledde å sin sida med svensktrion Daniel Svenssson, Benjamin Nygren och Ben Engdahl på bänken.Efter tio minuter skapade FCN matchens första stora möjlighet när Mads Bistrup hittade en fri Oliver Villadsen i straffområdet, men högerbacken sköt just utanför. Tio minuter senare frispelade Sergio Peña Patriot Sejdiu, som passade vidare till Mohamed Buya Turay. Anfallaren försökte en klack med ryggen mot målet men Andreas Hansen räddade enkelt.

Gästernas Emiliano Marcondes provade sedan från distans i den 30:e minuten, med ett skott som Johan Dahlin fick sträcka ut på och rädda. Några minuter innan halvtidsvilan vann Peña bollen, spelade fram Hugo Larsson som hittade Buya Turay i djupled. Avslutet från ett hyfsat skottläge gick dock utanför stolpen.

Därefter frispelade Ernest Appiah fram Mohammed Diomande men Dahlin gjorde en avgörande reflexräddning och Jonas Knudsen rensade sedan bollen framför mållinjen. En jämn halvlek slutade 0-0. Det danska laget skapade de något vassare målchanserna mot ett MFF som jobbade hårt kollektivt.

Den första chansen efter pausen fick Marcondes det första läget som inbytte målvakten Ismael Diawara räddade. Vid det här laget hade också Svensson och Nygren kommit in för gästerna. Den senares frispark vållade Diawara stora problem men målvakten räddade fint till en hörna. Svenskduon låg sedan bakom ledningsmålet i den 64:e minuten.

Det var då som Nygrens avslut på en hörna gick via ett MFF-ben fram till Svensson, vars vänsteravslut Diawara inte kunde stoppa från att gå in. Hemmalaget bytte ut samtliga utespelare strax tidigare men hade även innan dess tappat momentum i matchen. En av inhopparna, Taha Ali, gjorde sitt för att sätta färg på det beigea Malmöspelet. Det mesta av MFF:s offensiv gick via 24-åringen på vänsterkanten men Ali kom inte till någon klar möjlighet.

Istället var Nordsjælands inhoppare Lassana Koulibaly nära att göra 2-0 i den 84:e minuten, men Diawara räddade. Nygren hade sedan ett bra läge på en frispark kort senare. Avslutet var dock svagt och Diawara kunde rädda. På tilläggstid kunde MFF:s Noah Eile kvittera, men fick inte iväg något riktigt avslut.

Matchen slutade 1-0 och Rydström fick bevittna sin första förlust som Malmötränare. Nästa träningsmatch spelar MFF i Spanien om en vecka, mot MLS-laget FC Dallas.

- Det kändes bra att få matchminuter i benen, och lite löpmeter. Det är framför allt det som man tar med sig. Just våra 30 minuterna som jag spelade i var kanske ingen strålande fotboll. Det var inte så att vi gav oss en optimal start när vi byttes in... Men det finns så klart saker som vi ska kolla på som vi gjorde bra, även saker vi ska göra bättre. Men det är skönt att få bygga fitness så man är redo för 90 minuter snart, säger Felix Beijmo.

- Så här snabbt inpå är man besviken. Även om man på ett sätt ska skita i resultatet så är man besviken över att vi förlorar. Jag kan väl ha förståelse - vi gör tio byten i ett skede och det är alltid lite stökigt innan man är på plats. Målet är väldigt löjligt, om vi kallar det så, men jag kan ha förståelse för spelarnas situation. Det var ett beslut från tränarna att de skulle spela 60 eller 30 min, säger Henrik Rydström.

Mohamed Buya Turay hade MFF:s främsta målchanser i dag:

- "Musti" (Moustafa Zeidan) och Buya har inte spelat ihop under träningarna i den utsträckningen, och det vill man att de kan göra under en match. Då var det skitbra att få jobba med det. Jag är nöjd - han (Buya) försöker verkligen göra det vi pratar om. När vi ändrade klarade han av det också, det var bra, säger Rydström.

MFF:s startelva (4-2-3-1):

Johan Dahlin (utbytt 46') - Anton Tinnerholm (63'), Lasse Nielsen (K) (63'), Derek Cornelius (63'), Jonas Knudsen (63') - Sergio Peña (63'), Hugo Larsson (63') - Patriot Sejdiu (63'), Moustafa Zeidan (63'), Sebastian Nanasi (63') - Mohamed Buya Turay (63').

Byten: Ismael Diawara (46'), Hugo Bolin, Noah Eile, Felix Beijmo, Martin Olsson. Samuel Kotto, Isaac Kiese Thelin, Joseph Ceesay, Emmanuel Lomotey, Taha Ali, Oscar Lewicki (63')

Gult kort: Peña (54')