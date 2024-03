Sylisufajs framtid oviss - en vecka kvar av fönstret: "Klubbar har hört av sig"

IK Sirius-forwarden Edi Sylisufaj, 24, fick i fjol knapp speltid under Christer Mattiassons ledning, och var under hösten på lån hos Örgryte IS i superettan. I början av december i fjol visste forwarden inte om det blir spel i Uppsala-klubben under 2024, men än så länge är han kvar med ett kontrakt som sträcker sig över 2025.



Med en vecka kvar till transferfönstret stänger menar Sylisufaj att det fortsatt är ovisst.



- Det är en vecka kvar, och allt kan hända, men jag kämpar på och tränar på bra. Jag är professionell. Jag vet inte vad som händer, men det är viktigt för mig att spela, då jag är i en ålder, där jag behöver spela. Jag gjorde det okej när jag var i Öis på kort tid, så jag behöver matcher och speltid, säger han till Fotbollskanalen.



- Det är klart att det kommer vara tufft, det ska jag inte sticka under stolen med, men jag kämpar på varje dag, ger hundra på varje träning och ger inte upp. Andra spelare går kanske före, jag vet inte, men jag kämpar på. Om jag får chansen tar jag den.- Jag har varit i Sirius i nästan tre år, och klubben betyder mycket för mig. Det är en trygg plats, men jag måste också få spela. Vi får se vad som händer. Det är en vecka kvar och jag tar det därifrån, säger han.- Klubbar har hört av sig. Vi får se vad som händer.

Hur är det att vara i ett ovisst läge?

- Det är jobbigt, det svänger snabbt i fotbollen, och man får vara beredd på allt och vara på tårna hela tiden. När jag är här ger jag mitt hundra, och om jag inte är här ger jag mitt hundra någon annanstans. Det återstår att se vad som händer.

Sylisufaj, som har rehabiliterat en axelskada i vinter, missade svenska cupen-gruppspelet, men gjorde nyligen comeback i en träningsmatch. Han känner sig i god form.



- Vintern har varit jättetuff för mig, då jag hade en axelskada som tog tre-fyra månader, så jag har fått rehaba ordentligt. Men nu fick jag spela 30 minuter mot Gefle och gjorde mål. Jag har ändå tränat på ett tag, så jag skulle säga att formen är riktigt bra. Jag orkar springa, så det känns bra. Jag ska inte klaga.

Sylisufaj kom till Sirius från Falkenbergs FF under sommaren 2021, först på lån och sedan på permanent basis ett halvår senare. Totalt sett har han gjort åtta mål och tre assist på 63 framträdanden med Uppsala-klubben.