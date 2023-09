Taha Ayari: "AIK har en annan mentalitet"

AIK besegrade värsta rivalen Djurgården med 2-0 i söndagens heta Stockholmsderby. Laget stod för en stabil insats, vann närkamperna och släppte till få målchanser. Efter derbyvinsten känner sig Taha Ayari euforisk över hur AIK gick in till derbyt helt utan respekt.

- Fantastiskt! Vi jobbade hårt hela veckan innan, fixade lite grejer och sen körde vi bara över dem, säger Ayari till Fotbollskanalen.

En viktig faktor till AIK:s framgångar i mötena mot Djurgården är enligt Ayari den tuffa mentalitet som laget gång på gång plockar fram under dessa derbyn. Oavsett hur svåra omständigheterna är eller hur illa till laget ligger i tabellen, verkar AIK alltid hitta ett sätt att vinna när de möter Djurgården. Han tror att det definitivt blivit fråga om en mental sak.

- Det måste sitta mentalt för dem. Jag menar, vi har en annan mentalitet här. Det måste sitta mycket i huvudet tror jag. Vi har alltid övertag på hemmaplan, säger han.

18-åringen har stått för bra insatser för AIK under året och ses som en av klubbens största talanger. I derbyt stod han återigen för ett piggt inhopp. I den 75:e matchminuten kom Ayari in och låg bakom det mesta för AIK under den korta tiden han var på planen. Han medger att han borde fått mer speltid under året och är fast besluten att fortsätta visa tränare Henning Berg att han ska ha en plats i startelvan.

- Man tycker alltid man förtjänar att spela mer. Framförallt när man är nöjd med sina inhopp och så. Samtidigt är det tränarens beslut. Man jobbar hårt varje dag för att få sin plats men jag tycker ändå jag förtjänar mer speltid, säger Ayari.

Hur har du fått din fart och teknik?

- Det beror på många saker, men hemma du vet, på gården, vi kör futsal, säger han och skrattar.

Kan AIK pusta ut nu?

- Jag tror aldrig vi kommer pusta ut under den här säsongen. Jag tror mer att vi får en bra skjuts av att vinna ett derby. Det ger mycket energi för oss.

Startar du på söndag mot Häcken?

- Inga kommentarer.

Storebror Yasin Ayari är två år äldre. Han var den första av bröderna att slå igenom i AIK. Nu har han börjat ta för sig på de brittiska öarna. Igår stod han för sitt första mål i sin nya klubb Coventry, dit han är utlånad från Brighton. Taha följer sin storebrors framfart i England noggrant.

- Jag kollar varje match. De spelar ofta, så det är kul. Det är riktigt kul att det går bra. Yasin är alltid smartast på planen. Jag har fötter och han har skalle. Fast jag har också skalle faktiskt, säger han skämtsamt.

Taha Ayari har gjort 14 matcher för AIK den här säsongen, varav tre från start.