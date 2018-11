Tamimi kan lämna - men: "Sundsvall är självklart ett alternativ"

Sundsvall överraskade de flesta under årets allsvenska säsong. Inför säsongen tippades laget långt ner i tabellen, men när densamma summerades i mitten av november hade Medelpadlaget överträffat förväntningarna.

Laget slutade på åttonde plats och var långt ifrån att bli indragna i någon bottenstrid.

Under säsongen har flera spelare visat framfötterna. En av dessa är Jonathan Tamimi, som mestadels fick agera inhoppare i Jönköpings Södra i fjol. Högerbacken svarade för ett mål och sju framspelningar under årets säsong och var given till höger i Sundsvalls 3-4-3-system.

- Det har känts helt okej. Jag har försökt göra mitt absolut bästa för att bidra och hjälpa laget. Det har varit mitt fokus, sa 24-åringen till Fotbollskanalen under fredagen.

Men nu kan Tamimi vara på väg bort från Sundsvall. Han är nämlingen inte kontrakterad av klubben.

- Jag har inget kontrakt. Mitt kontrakt var ett plus två år. Nu har jag inte kontrakt längre, säger han.

På frågan hur Tamimi ser på sin framtid svarar han:

- Just nu försöker jag inte tänka så mycket utan ta en dag i taget. Min agent får ta hand om det. Sundsvall är självklart ett alternativ, det kan jag inte ljuga om. Om det finns annat intresse, det får du prata med min agent om.

I slutet på oktober uttalade sig Sundsvalls sportchef Urban Hagblom om Tamimis framtid.

- Vi har ett treårsavtal och ser fram emot tre år tillsammans. Sedan, hur innehållet i hans kontrakt ser ut kan jag inte berätta.

Att det råder oklarheter kring en Sundsvall-spelares kontrakt är inte första gången. Till exempel är det oklart hur länge Maic Sema har avtal med klubben.

- Vi kom överens om att hålla på det. De ville hålla det för sig själva, så det finns inget mer att säga i dag, sa Sema till Fotbollskanalen tidigare i år.