Tankovic: "Djurgården spelade som på 90-talet med långa bollar på två anfallare"

Hammarby besegrade Djurgården med 2-1 under söndagen, efter ett sent avgörande. Pa Dibba lobbade in Bajens andra mål på tilläggstid i den andra halvleken.

- Fantastiskt skön känsla att avgöra sent, säger 1-0-skytten Muamer Tankovic.

- Det känns skönt. Men samtidigt tycker jag inte att vi spelade bra. Det känns extra skönt att vinna och veta att vi inte presterade på vårt bästa sätt.

Ja, själva insatsen är inte Tankovic nöjd med.

- Jag är jättebesviken, och det är många i laget som är det. På grund av att vi inte spelade bättre fotboll. Vi slarvade jättemycket och slog onödiga passningar, och ibland höll vi i lite för mycket. Men vi vann och det är det viktigaste.

- När Malmö vunnit SM-guld har de inte spelat bra varje match men ändå tagit sina segrar. De har gjort mål i 90:e minuten och fått sina poäng. Det är viktigt för ett lag.

Tankovic är i övrigt inte särskilt imponerad av Djurgårdens sätt att ta sig an matchen.

- Det var väldigt uppenbart hur de spelade. De spelade som man gjorde på 90-talet, med två anfallare längst fram och långa bollar på dem och så försökte man vinna andrabollar. De gjorde det bra och vi var inte på tårna tillräckligt för att vinna andrabollar. Det var inte så att de spelade igenom oss, utan de slog långbollar på sina två strikers och tog det därifrån. Lite tråkig fotboll, om man ska se det ur deras synvinkel. De gjorde det helt okej, men vi straffade dem.