Therns hyllar Blåvitts matchhjälte: "Jäkligt skicklig spelare"

Tiden i AIK blev ingen succé för Kolbeinn Sigthorsson. Han lämnade klubben efter förra säsongen, och i januari slog bomben ner. Islänningen var klar för konkurrenten IFK Göteborg. Och som man brukar säga: ”Släkten är värst”.



ANNONS

ANNONS

I hemmapremiären mot AIK gjorde anfallaren stor succé när han dunkade in båda målen, när Blåvitt vann med 2-0.- En drömstart för mig. Jag kan inte bli vara mer glad efter dessa första 45, sa målskytten i Discoverys sändning.Efter matchen hyllades han av lagkamraten Simon Thern.- Jag sa till honom att nu gjorde du mer mål än vad du gjorde under två år i Gnaget, men det är klart att han var jäkligt laddad. Det såg man ju. Han är en jäkligt skicklig spelare och det är synd om honom med de problem han haft. När han väl börjar spela bryter han handen och får vara borta, säger Thern till Discovery+ och fortsätter:- Det har varit mycket stolpe ut för Kolbeinn. Jag kan inte exakt hur hans tid i AIK sett ut med skador och så men det är en grymt skicklig forward. Har man spelat i Ajax och pumpat in baljor där och i AZ, då kan man spela fotboll och det visar han idag, så jag tror han somnar ganska gött ikväll.