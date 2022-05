Toivonen utbytt i halvtid: "Konstiga känslor"

Malmö FF-anfallaren Ola Toivonen stod under söndagen för två mål mot tidigare klubben Degerfors IF i första halvan av matchen i 2-0-segern på Stora Valla i allsvenskan. Samtidigt hade den rutinerade anfallaren en hel del kontakt med Skånelagets bänk under de första 45 minuterna, vilket till slut ledde till ett byte.

35-åringen blev i paus utbytt och ersatt av Hugo Larsson på planen.

- Det är lite konstiga känslor i min ljumske, sa anfallaren till Discovery+ i paus.

Toivonen är i år noterad för tre mål på elva matcher i allsvenskan.