Toivonens sista strid: "Väljer hellre att sluta än att vara dålig"

En framgångsrik karriär är snart till ända. Ola Toivonens besked om pensionering efter att kontraktet med Malmö FF löper ut efter säsongen kommer inte som en chock. Anfallsveteranen kämpade sig tillbaka från förra årets korsbandsskada, fick mycket speltid under våren innan han lämnades i periferin när kaoset landade i MFF.

Är det tufft att inse det? - Nej, det är det inte. Eller jo, kanske lite tufft. Men det här att sitta vid sidan rätt länge och samtidigt träna hårt för att du är mycket äldre än innan, för att komma in och göra 45 minuter till exempel. Då kan man känna: “Ouff, det var långt ifrån det jag kunde för några veckor sedan”. Det är väl det jobbigaste, på så sätt blir beslutet enklare också.

Har du förtjänat att starta mer under hösten?

- Oh ja. Det tycker jag, framförallt då efter sommaren. Men ju mer tiden går desto svårare blir det också, eftersom man är mycket äldre än när man var 25 eller 26 år. Den avvägningen är svår. Men absolut, då under sommaren eller sensommaren när vi hade det väldigt tufft.