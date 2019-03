TV: AIK mållöst i premiären - kryss mot ÖFK på Friends

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

SOLNA. Allsvenskan 2019 är igång för Östersund och regerande mästaren AIK.

De båda lagen klev in i säsongen genom att spela 0-0 på nationalarenan i Solna.

- Det känns väl lite orättvist, säger AIK:s Daniel Sundgren till C More.