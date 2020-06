TV: AIK reste sig och vann derbyt - nollade Hammarby

Det var ett omskakat AIK som tog sig till Tele2 Arena under söndagen, efter 4-1-förlusten hemma mot IFK Norrköping i onsdags. Men derbyt mot Hammarby, vilket spelades inför tomma läktare, blev en positiv upplevelse för Rikard Norlings mannar.

Den första halvleken var väldigt händelsefattig. Då var ett skott inifrån straffområdet från Tom Strannegård egentligen det enda som något av lagen skapade. Bajens målvakt David Ousted räddade också 18-åringens försök.

Desto mer hände i den andra halvleken.

Först var Hammarby nära att göra 1-0. Efter ett dubbelbyte i paus där högerkanten skiftades ut (Tim Söderström och Alexander Kacaniklic kom in, medan Vladimir Rodic och Imad Khalili klev av) lyckades de grönvita komma runt just där. Söderström fick också till ett inspel som någon av Bajens spelare inne i straffområdet såg ut att kunna dunka in i nät, men AIK rensade bort bollen i sista sekund via både Per Karlsson och Robin Tihi.

Precis efter det inledde AIK en period som ledde till två mål och flera chanser.

Först kom Saku Ylätupa till ett bra avslutsläge inne i straffområdet, men sköt på David Ousted som kunde freda målet.

I den 53:e minuten spelades Henok Goitom fram i ett farligt läge av Tom Strannegård, men forwarden fick aldrig i väg något avslut.

Två minuter senare löpte sig det 17-årige nyförvärvet Paulos Abraham loss centralt i planen och hittade fram till en fri Bilal Hussein i utkanten av straffområdet. Hussein tog emot bollen och dundrade in 1-0 i bortre hörnet.

Och två minuter efter det, i den 57:e minuten, avancerade nämnde Strannegård med boll innan han chippade in den i straffområdet. Där gick målskytten Hussein omkull i duell med David Fällman och Dennis Widgren. Straff? Ja, det tyckte domaren Andreas Ekberg. Mittfältsveteranen Sebastian Larsson klev då fram och förvaltade straffen till 2-0.

Hammarby var sedan aldrig riktigt nära att hämta upp underläget. Forwarden Paulinho hade ett skott som gick tätt utanför ena stolpen i den 71:a minuten, men mycket mer än så skapade inte Bajen i form av riktiga farligheter.

Matchen slutade 2-0 till AIK, som nu står på sex poäng efter tre spelade omgångar. Hammarby har fyra poäng.

AIK:s tränare Rikard Norling var nöjd efter matchen.

- En bra match. Vi hade väl inte den perfekta offensiva matchen, framför allt inte i första halvlek men inte heller i andra halvlek. Men vår arbetsinsats och förmåga att studsa tillbaka efter en väldigt svag insats mot Norrköping är otroligt viktig. Hade vi inte fått till den här prestationen och det här resultatet hade herr Norling nog fått kämpa för sin sak. Det känns jättebra. Det är en väldigt bra insats, säger Norling.

Han fortsätter:

- De unga spelarna var involverade i viktiga delar av matchen. Paulos (Abraham) spelade fram Bilal (Hussein) till 1-0, Bilal gjorde mål, Tom (Strannegård) chippade in till Bilal som ordnade straff. Uppriktigt så tycker jag att de unga spelarna är så pass bra att de konkurrensmässigt går före de andra.

Hammarbys lag: David Ousted - Vladimir Rodic (Tim Söderström 46), Mads Fenger (Kalle Björklund 73), David Fällman, Dennis Widgren (Jean Carlos de Brito 71) - Jeppe Andersen, Darijan Bojanic (Gustav Ludwigson 59) - Imad Khalili (Alexander Kacaniklic 46), Abdul Khalili, Muamer Tankovic - Paulinho

AIK:s lag: Jakob Haugaard - Robin Tihi (Daniel Granli 71), Per Karlsson, Karol Mets - Bilal Hussein, Sebastian Larsson (Enoch Kofi Adu 80), Ebenezer Ofori, Tom Strannegård (Kolbeinn Sigthorsson 66) - Paulos Abraham (Stefan Silva 80), Henok Goitom, Saku Ylätupa (Rasmus Lindkvist 80)