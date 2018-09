TV: AIK rycker i guldstriden - Goitom avgjorde rekordderbyt

Söndagens derby mellan AIK och Hammarby var speciellt på många sätt. Bland annat för att det var en seriefinal och för att publikrekordet för en allsvensk match i Stockholm slogs. Hela 49 034 åskådare såg matchen på Friends Arena och därmed utraderas Djurgårdens rekord från 1959 då 48 894 personer såg deras match mot IFK Göteborg på Råsunda.

Själva drabbningen då? Den slutade 1-0 till AIK, efter mål av Henok Goitom i den 76:e minuten. I en omställning spelades Goitom fri av Tarik Elyounoussi och därefter dunkade forwarden upp bollen i nättaket.

Det blev bara ett mål, men det hände mycket. Efter mindre än tio minuters spel var Simon Sandberg ytterst nära att styra ett inlägg från Nikola Djurdjic i mål. Bajen-backen träffade insidan av stolpen och därefter räddade AIK-keepern Oscar Linnér. En kvart in i matchen fick hemmalaget chansen att göra 1-0 på straff, efter att Neto Borges dragit ner Henok Goitom. Den sistnämnde tog straffen själv, men sköt utanför.

AIK skapade fler vassa möjligheter än så. Bland annat var Kristoffer Olsson (gled igenom Bajens försvar men avslutet lyckades rensas undan någon meter från mål), Sebastian Larsson (frispark tätt utanför) och Tarik Elyounoussi (bröt sig loss på en utspark och skapade sig själv ett ”friläge” men lyckades inte överlista Johan Wiland) nära att näta. Bajen? Utöver Sandbergs chans hade Vladimir Rodic det hetaste läget. Han sköt i stolpen från nära håll i den 36:e minuten.

Nikola Djurdjic hade även en boll inne i mål, men hans nick dömdes bort för offside (till synes korrekt, enligt tv-bilder från C More). Dessutom ville Hammarby-forwarden ha en straff i slutminuterna när han nickade bollen på Per Karlssons ena arm, men domare Stefan Johannesson friade.

I och med resultatet leder AIK allsvenskan, med sex poäng ner till tvåan IFK Norrköping. Hammarby har halkat ner till tredjeplatsen och har nu sju poäng upp till AIK. Åtta omgångar återstår av säsongen.

- Vi sa redan innan matchen att alla drömt om att få spela inför 50 000 åskådare. Vi gick ut och njöt som om vi vore på skolgården. Vi ser resultatet av det här, säger Henok Goitom till C More.

- När vi fick in 1-0 kändes det kassaskåpssäkert.

Om sin straffmiss säger kaptenen:

- Jag gick runt i en kvart och bara pratade med mig själv. Den negativa rösten i mitt huvud började käka upp det positiva. Men jag visste att om jag bara skulle få bort den negativa rösten så skulle jag kunna avgöra. I andra halvlek var det bara positiva känslor.

- Om man missar en straff får man göra något fint, avslutar Goitom.

AIK:s lag: Oscar Linnér - Alexander Milosevic, Per Karlsson, Robin Jansson - Daniel Sundgren, Sebastian Larsson (Heradi Rashidi 94), Enoch Kofi Adu, Kristoffer Olsson (Panajotis Dimitradis 92), Rasmus Lindkvist - Tarik Elyounoussi (Denni Avdic 82), Henok Goitom

Hammarbys lag: Johan Wiland - Simon Sandberg (Mads Fenger 89), Björn Paulsen, David Fällman, Neto Borges - Jeppe Andersen, Serge-Junior Martinsson Ngouali - Vladimir Rodic, Muamer Tankovic (Sander Svendsen 82), Jiloan Hamad - Nikola Djurdjic.