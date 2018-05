TV: AIK slog Bajen i derbyt efter straffmål - knappar in i toppen

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

STOCKHOLM. AIK vann seriefinalen mot Hammarby med 1-0.

Tarik Elyounoussi avgjorde sent - på straff.

- Fantastiskt. Jag var 100 procent säker, säger norrmannen till C More.