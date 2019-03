TV: AIK tappade ledning sent - Linnér ordnade kryss för BP

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

AIK hade en 2-1-ledning mot BP.

Men på övertid kunde den förre AIK-spelaren Albin Linnér kvittera till 2-2 för bortalaget.

- Det var kul att få göra ett mål, med all respekt för AIK, säger han till C More.