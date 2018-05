TV: AIK:s supersvit intakt - räddade poäng genom kanonvolley i toppmötet

Det var tabelltvåan som tog emot tabelltrean när AIK och IFK Norrköping i dag drabbade samman i ett försommarvarmt Solna.

AIK tog ledningen i matchen i den första halvlekens 28:e minut efter ett fint anfall där Anton Salétros letat sig in i straffområdet med bollen och fått fram den till Kristoffer Olsson, som med vänsterfoten sköt in 1-0.

Tio minuter senare skulle även 2-0 komma. Efter att Norrköping tappat bollen på mittplan rann Ahmed Yasin igenom försvaret och sköt bollen i mål.

- Vi var lite passiva i första halvlek, men det kändes ändå som att vi hade lite kontroll, men de gör två lite slumpmässiga mål. Det var såklart tungt att kliva in med 2-0, men vi sa till varandra att vi skulle tro på det eftersom att vi har ett bra go nu. Vi trodde verkligen på det och borde fan ha vunnit, säger Simon Thern till C More.

I den andra halvleken fick Norrköping en bra start och lyckades reducera i den 53:e minuten efter en nick på hörna av lagkapten Andreas Johansson.

Strax efter reduceringsmålet tvingades AIK byta ut backkuggen Per Karlsson, som lämnade planen med vad som såg ut som en ljumskkänning. In kom i stället Haukur Hauksson, som därmed fick sina första minuter i årets allsvenska.

Norrköping skulle också både kvittera och ta ledningen senare i halvleken. I den 62:a minuten tryckte Filip Dagerstål in 2-2 efter att Kalle Holmberg nickat ner bollen i straffområdet - och bara sex minuter senare satte David Moberg Karlsson 3-2 på ett inspel från vänster.

- Jag vet inte riktigt vad som hände. Det är allt för dåligt av oss. Vi sov på planen och de gjorde tre mål. Det är inte okej, säger Rasmus Lindkvist till C More.

AIK skulle dock ta sig tillbaka och kvittera. I den 79:e minuten studsade bollen ut ur Norrköpings straffområde efter en hörna, Rasmus Lindkvist slog till bollen med fel fot på volley och bollen flög in i mål bakom Isak Pettersson i Peking-målet - ett mycket vackert mål, wingbackens andra i årets allsvenska.

- Det känns som att han är högerfotad. Han vet inte om det bara. Det där målet är helt otroligt, sade expert Alexander Axén om målet i C Mores sändning.

Trots fler chanser i matchen för båda lagen slutade matchen 3-3, vilket gör att AIK missade chansen att gå upp i tabelltopp före Hammarby, som dock har två matcher mindre spelade. AIK och Norrköping ligger kvar som tvåa och trea i tabellen med 24 respektive 23 poäng, men Norrköping har en match mindre spelad.

- Rostet börjar släppa nu, vi börjar komma igång någorlunda, säger Thern.

Krysset gör också att AIK fortsatt är enda lag som inte förlorat i årets allsvenska. Räknar man in förra årets säsong har AIK nu totalt 24 raka allsvenska matcher utan förlust - ett tangerat klubbrekord. Senaste förlusten kom i augusti i fjol. Den enda gången Gnaget tidigare lyckats med den bedriften var oktober 1930 - oktober 1931.

Nu väntar VM-uppehåll för båda lagen. AIK spelar sin nästa match 7 juli borta mot Trelleborg på Vångavallen medan Norrköping den 8 juli återvänder till huvudstaden för att möta Djurgården på Tele2 Arena.

- Det här var vår tredje match på sex dagar och det var världens Hawaii-fotboll här ute, så tro mig, det känns i varenda kroppsdel, säger Lindkvist.

- Vi ska vinna den här matchen, avslutar han.

AIK:s lag: Janosevic - Sundgren, Karlsson Hauksson 57), Milosevic - Yasin, Olsson (Stefanelli 75), Adu, Salétros (Goitom 67), Lindkvist - Bahoui, Elyounoussi.

Norrköpings lag: Pettersson - Dagerstål, Johansson, Krogh Gerson - Wahlqvist, Thern, Smith, Thorarinsson - Moberg Karlsson, Holmberg (Larsson 75), Skrabb (Sigurdsson 67).