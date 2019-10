TV: Alm och Karlsson sänkte IFK Göteborg i västderbyt

Västderbyt mellan Elfsborg och IFK Göteborg inleddes avvaktande. Intentioner i spelet fanns hos båda lagen, men det skulle dröja tills 14:e minuten innan matchens första riktiga målchans skapades.

Det var å andra sidan ingen dålig sådan. Rasmus Alm, som övertog Jonathan Levis plats i startelvan strax före matchstart, prickade ribban. Efter 20 minuters spel var det IFK Göteborgs tur att vara nära. Emil Holm nickade och Tim Rönning lyckades precis rädda till hörna. I 24:e minuten var Blåvitt nära på nytt.

Den här gången testade Giorgi Charaisjvili Rönning med en frispark som slogs från en position till vänster utanför straffområdet. Rönning räddade återigen till hörna. Strax därefter hettade det till efter en situation i Elfsborgs straffområde. IFK Göteborg ville ha straff, men fick det inte. Ett bråk uppstod och det hela slutade med att Hosam Aeish och Per Frick varnades av domare Kaspar Sjöberg.



I 34:e minuten tog Elfsborg ledningen efter en vass kontring. Giannis Anestis räddade Per Fricks skott men inte bättre än att returen hamnade framför fötterna på Rasmus Alm, som tackade för kaffet och rullade in bollen i öppet mål. Alm skulle inte ens ha startat men fick nu titulera sig målskytt.

Det var också hans första allsvenska mål i Elfsborgströjan. Fem minuter före paus var Per Frick ytterst nära att fördubbla ledningen, men Anestis parerade. Det smällde en hel del i närkamperna på Borås Arena, men mer än ett mål fick inte publiken se i första halvlek.



Fem minuter in i andra halvlek landade bollen hos Elfsborgs trollgubbe Jesper Karlsson i gästernas straffområde. Falkenbergssonen tvekade inte utan vräkte in bollen i nät. I 63:e minuten gjorde IFK Göteborg matchens första byte. Lasse Vibe kom in istället för Alhassan Yusuf. Simon Strand fick ett ypperligt läge att göra 3-0, men väntade för länge med skottet och chansen rann ut i sanden.

När matchklockan stod på 72 minuter var det dags för Stefan Ishizaki att bytas in i sin sista match på Borås Arena. Och med tio minuter kvar av ordinarie tid ersatte Samuel Holmén Robert Gojani. På stopptid genomförde Elfsborg sitt sista byte. Denniz Hümmet bytte då av Rasmus Alm. IFK Göteborg försökte förgäves få in en reducering på övertid. I matchens slutsekunder haltade IFK-backen Emil Holm av planen. Adil Titi kom in istället. 20-årige Elfsborgs-keepern Tim Rönning spikade igen och höll nollan denna kväll. Elfsborg vann till slut relativt komfortabelt.

Startelvor:

Elfsborg: Rönning - Holst, Gregersen, Dkumu, Strand - Gojani, Heltne Nilsen, Olsson - Alm, Frick, Karlsson

IFK Göteborg: Anestis - Holm, Da Graca, Calisir, Wernersson - Yusuf, Sana, Erlingmark - Aiesh, Söder, Charaisjvili.

