TV: Bajen rycker - leder allsvenskan med fyra poäng efter seger mot Peking

Allt flyter på för Hammarby just nu. Under torsdagen ställdes man mot tabelltrean IFK Norrköping hemma på Tele2 Arena, inför 21 337 åskådare, och då tog laget sin fjärde raka seger i allsvenskan. De grönvita vann med 2-1 och nu leder man serien med fyra poäng. För efter fyra omgångar har man spelat in tolv poäng, medan tvåan AIK har skrapat ihop åtta poäng.

Hemmalaget fick en rivstart på matchen mot Peking. Redan efter två minuter gjorde nämligen Muamer Tankovic 1-0, när han lobbnickade in bollen i nät från en fri position inne i straffområdet. Sekunderna innan det hade IFK:s målvakt Isak Pettersson räddat ett friläge som Pa Dibba inte kunde förvalta och efter det sköt Dibba i ribban innan bollen alltså hamnade hos Tankovic.

- Jag trodde Pa skulle göra mål, men bollen kom till mig rätt bra så jag kunde bara stå still och nicka in den, kommenterade Tankovic för C More i paus.

Hammarby skapade mängder med heta chanser i den första halvleken. Bland annat var Sander Svendsen nära att göra mål vid två tillfällen och lagkaptenen Jiloan Hamad hade ett avslut som gick tätt utanför ena stolpen.

2-0-målet kom i den 28:e minuten. Då rensade Hammarby ut bollen ur sitt eget straffområde efter en Norrköping-hörna och därefter stod Pa Dibba för en solorush från egen planhalva upp till offensivt straffområde innan han rullade in bollen i nätmaskorna.

I den 82:a minuten reducerade IFK Norrköping till 2-1, genom Simon Thern. Hammarby-målvakten Johan Wiland lämnade retur på ett skott utifrån från David Moberg Karlsson och därefter kunde Thern stöta in bollen i ett mer eller mindre öppet mål. Därefter pressade gästerna på för att få in en kvittering och i den 87:e minuten var man ytterst nära att sätta 2-2. Men Andreas Johanssons nick på en hörna touchade Wiland, gick i ribban och träffade sedan Wiland igen.

Matcherna i allsvenskan spelas tätt just nu och till den här matchen valde Hammarbys tränare Stefan Billborn att sätta anfallaren Nikola Djurdjic och senaste matchens tvåmålsskytt Imad Khalili på bänken. Startade gjorde istället Pa Dibba respektive Sander Svendsen.

- Jävligt skön vinst. En tuff match som vi behövde vinna och vi gjorde det på ett bra sätt, säger Dibba till C More.

Om sitt mål säger Dibba:

- Jag gillar de där omställningarna. Det är en Pa-specialare, de lägena är najs!

Se höjdpunkterna i spelaren ovan.

Hammarbys lag: Johan Wiland - Mats Solheim, Björn Paulsen, David Fällman, Neto Borges - Jeppe Andersen (Kennedy Bakircioglu 89), Serge-Junior Martinsson Ngouali - Sander Svendsen (Imad Khalili 66), Muamer Tankovic (Nikola Djurdjic 56), Jiloan Hamad - Pa Dibba

Norrköpings lag: Isak Pettersson - Linus Wahlqvist, Andreas Johansson, Jon Gudni Fjoluson - Simon Skrabb, Simon Thern, Daniel Sjölund (Eric Smith 51), Gudmundur Thorarinsson - David Moberg Karlsson, Kalle Holmberg (Arnor Sigurdsson 77), Alexander Jakobsen (Jordan Larsson 51)